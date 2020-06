Anytime Fitness aprueba con nota la reapertura de sus clubes Comunicae

miércoles, 10 de junio de 2020, 12:02 h (CET) El gigante mundial del fitness ha reabierto las puertas de más de la mitad de los clubes que tiene en España implantando en todos ellos nuevas medidas higiénico-sanitarias enfocadas a garantizar la seguridad de todos sus socios y entrenadores. Unas medidas que han recibido una muy buena aceptación por parte del público y que se han traducido ya en altas diarias de personas que quieren unirse a la marca para entrenar en sus instalaciones Tras más de dos meses y medio con el cierre echado, Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con cerca de 5.000 clubes operativos en 33 países, ha reabierto las puertas de 34 de los clubes que tiene en España no sin antes dotarles de nuevas y potentes medidas higiénico-sanitarias, destinadas a que sus socios puedan volver a entrenar con la seguridad de estar en un entorno limpio, desinfectado y libre de COVID-19.

Medidas de higiene

Entre las medidas adoptadas por los clubes que ya están operativos figuran alfombrillas desinfectantes a la entrada para matar los patógenos que pueda llevar el calzado, así como geles hidroalcohólicos para las manos, toallitas desinfectantes Waips y dispensadores también con desinfectante en cuatro o cinco puntos de cada club para que sus usuarios puedan limpiar todo lo que hayan usado o vayan a usar.

Anytime Fitness ha decidido que para reforzar la higiene y seguridad de todos sus socios el uso de la toalla sea obligatorio, pero no así el de los guantes ni el de las mascarillas en los entrenamientos más intensivos. Por su parte, las duchas y los vestuarios individuales con los que Anytime Fitness tiene dotados a sus clubes están siendo desinfectados después de cada uso.

Para cumplir con la norma de alejar un mínimo de dos metros a los usuarios los clubes han optado por implantar mamparas de separación entre algunas de sus máquinas, especialmente las de cardio, ponerlas en otros espacios o prescindir de algunas y dejarlas fuera de servicio cuando no ha sido posible su reubicación.

Todas las medidas de seguridad e higiene que Anytime Fitness ha implantado en sus clubes están perfectamente explicadas y visibles gracias a toda la señalética con la que la firma les ha equipado. Esa seguridad e higiene además está garantizada con el refuerzo que todos los gimnasios han hecho en sus servicios de limpieza, consagrando a ellos más horas y presupuesto.

Control de acceso

Además, para cumplir con las restricciones de acceso a sus clubes, Anytime Fitness también dispone de diversos métodos para controlar el aforo con reservas de los entrenamientos, ya sean individuales o actividades dirigidas. De esta forma garantiza que en ningún caso se supere el 30% del aforo máximo permitido. Mientras algunos franquiciados han optado por hacer dichas reservas vía e-mail o llamadas telefónicas, otros han decidido hacerlo mediante una nueva APP que la central les ha facilitado.

Aunque todos los clubes están ofreciendo a sus socios la posibilidad de asistir a clases colectivas se han eliminado aquéllas que requieren de un intercambio de material entre ellos para evitar que toquen equipamiento que no puedan desinfectar entre un uso y otro, y aquellas que exigen importantes desplazamientos. En todas estas clases, los socios saben además en qué lugar han de situarse gracias a las marcas que Anytime Fitness ha puesto en el suelo separadas unas de otras a la distancia exigida.

Hasta el momento la inmensa mayoría de los clubes que están abiertos lo hace desde las siete de la mañana hasta las once de la noche, permitiendo que la última hora de reserva de plaza sea a las 22 horas. El objetivo de la cadena es que ese horario se haga extensivo y vuelva a ser de 24 horas con la ‘nueva normalidad’, en línea con uno de los puntos fuertes de esta marca: su flexibilidad y disponibilidad horaria. Una flexibilidad que es y ha sido posible en las semanas del confinamiento gracias a la APP de Anytime Fitness, donde los socios disponen de más de 8000 ejercicios y más de 1000 rutinas de entrenamiento con las que han podido cuidarse y mantenerse en forma en sus hogares.

Buena acogida de los socios

Hasta el momento todas las medidas y reglas implantadas por los clubes de Anytime Fitness en España han tenido una muy buena aceptación por parte de los socios y del staff de cada gimnasio. Los franquiciados de la firma que ya han abierto sus Anytime Fitness coinciden al señalar que en términos generales la gente está muy concienciada de la necesidad de respetar todas las medidas de seguridad e higiene para entrenar con seguridad protegiendo su salud y la de los que les rodean.

Una filosofía que también comparten los instructores de los clubes de Anytime Fitness, que no sólo ayudan a los socios a entrenar o volver a entrenar en función de sus objetivos y capacidades físicas, sino que les orientan en todo momento a desplazarse por las instalaciones con seguridad, colaborando además en las tareas de limpieza y desinfección.

Nuevas altas

Una seguridad que además ha recibido el beneplácito de todas las personas que se han acercado a los clubes que ya han abierto para inscribirse y engrosar el número de socios de Anytime Fitness en España. Muchos de esos nuevos socios, según matizan los franquiciados de la marca, son personas que durante el confinamiento han podido entrenar gracias a las clases virtuales que Anytime Fitness les ha ofrecido o a los entrenamientos personales que la compañía ha puesto a su disposición desde que el Estado de Alarma obligó a cerrar los gimnasios y a salir lo estrictamente necesario a la población.

Durante los próximos días Anytime Fitness calcula que se sumen a la reapertura de sus puertas todos aquellos clubes de España que hasta el momento no lo han hecho.

100% de aperturas internacionales

Además de en España, Anytime Fitness está abriendo las puertas de sus clubes en todo el mundo. En Italia, Japón, Nueva Zelanda, Hong Kong y Corea del Sur la cadena ha reabierto las puertas del 100% de sus gimnasios. En su mercado doméstico – Estados Unidos y Canadá- el número de reaperturas asciende a 1.600, y a 64 en Australia.

De vuelta al territorio español y de cara al futuro, la cadena estadounidense estima que la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19 podría traer oportunidades de expansión para su marca a nivel nacional, gracias a las opciones que ya empiezan a verse en el Real Estate para el alquiler de nuevos locales que se adaptan a las dimensiones de la firma, de entre 500 y 700 metros cuadrados de media, y al interés que pese al cierre físico de sus clubes la marca ha seguido suscitando entre inversores y emprendedores en los últimos tres meses.

