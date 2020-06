ISP GRUP llega a un acuerdo con Zonair3D, líder mundial en purificacions de aire Comunicae

miércoles, 10 de junio de 2020, 09:05 h (CET) La empresa catalana ISP Grup, con más de 20 años de experiencia ofreciendo multiservicios industriales a otras empresas, ha llegado a un acuerdo para comercializar e instalar los purificadores de aire Zonair3D™ ISP GRUP lleva más de 20 años ofreciendo servicios 360º a empresas, tanto a nivel industrial como en seguridad y telecomunicaciones. Ahora ISP GRUP da un paso más y añade a su catálogo de productos de higiene y protección, los purificadores de aire Zonair3D™ que comercializará e instalará en Cataluña.

Durante los 15 años desde su nacimiento, Zonair3D™ ha invertido continuamente en I+D y se ha asociado con los mejores centros de investigación científica, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, la empresa líder en purificación del aire, está presente en cinco continentes y todos sus productos se mantienen a la vanguardia con Pure Air Control, el sistema de purificación de aire más avanzado del mercado.

Los edificios que disponen de Pure Air Control reúnen las siguientes características:

- Son espacios libres de ozono ambiental.

- Eliminan hasta el 99’999% de las partículas contaminantes perjudiciales para la salud.

- Reducen notablemente los gases tóxicos, irritantes y cancerígenos.

Todos los productos Zonair3D™ cuentan con 3 etapas de filtraje:

- Fase MERV7 (G4): Filtración de alta eficiencia para partículas grandes y medianas.

- Fase GRS: Tecnología de filtraje de gases GRSystem by Zonair3D™.

- Fase MERV18 (H13): Filtro absoluto para micropartículas.

"Todos los aparatos Zonair3D™ eliminan hasta el 99’999% de las partículas ultrafinas que pueden ser perjudiciales para la salud: virus y bacterias, gases contaminantes, óxido de nitrógeno, COVs, ozono, etc."

Zonair3D™ tiene productos para todas las necesidades, desde el uso doméstico hasta la purificación del aire en grandes fábricas. Se clasifican en dos tipos, los integrados y los portátiles:

- Sistemas integrados: Purifican grandes espacios sin ser vistos. Requieren instalación y son aptos tanto para edificios de nueva construcción como para reformas y prefabricados. Perfectos para naves industriales, hoteles, centros comerciales, centros médicos, concesionarios, cines, teatros o bibliotecas.

- Sistemas portátiles: Sin instalación previa y con filtro ULPA U15, purifican espacios pequeños de forma silenciosa y además son equipos de bajo consumo. Ideales para oficinas, comercios pequeños, salones de belleza, escuelas o guarderías y residencias.

Todos los sistemas Zonair3D™ están certificados de acuerdo con la normativa medioambiental SO 9001:2008 e ISO 14001. Si necesita saber más información acerca de los productos anticovid-19 puedes visitar su página web https://www.ispgrup.cat/covid-19/

