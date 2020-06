Louzao Mercedes-Benz lanza su primer e-commerce permitiendo la compra de vehículos 100% online Comunicae

martes, 9 de junio de 2020, 17:55 h (CET) Este e-commerce, pionero en su sector, permite comprar y hacer digitalmente todas las gestiones: videollamada, reserva, pago, tramitación de documentación y entrega del vehículo. Además, el Grupo Louzao prevé que en este 2020 un 10% de sus ventas de vehículos nuevos se realizarán a través del e-commerce e irán aumentando progresivamente, debido a la digitalización y a la necesidad de compra con contacto 0 El Grupo Louzao, con más de 50 años siendo pionero en su sector, lanza en louzao.com uno de los primeros ecommerce del automóvil en España que permite no solo hacer la reserva del vehículo deseado, sino también realizar todas las gestiones posteriores necesarias para su compra a través de Internet.

Desde louzao.com los clientes pueden subir todos los documentos necesarios para la compra, eliminando así la necesidad de acudir al concesionario para la firma o entrega de documentación.

Además, la web asigna a cada cliente un Asesor que les orienta y ayuda en el manejo de la plataforma y en la gestión de documentos.

En palabras de su Consejero Delegado, José Louzao: “Esta tienda virtual es un avance muy importante en la digitalización de nuestra empresa. Se trata de un ecommerce novedoso en el sector que facilita a nuestros clientes realizar todo el proceso de compra online, desde la búsqueda de vehículo, comunicación con el asesor por videollamada, pago de reserva, financiación, tasación y gestión de documentación hasta la entrega.

“Nuestros clientes empezaban a demandar una digitalización plena, que ya se realiza en sectores como el alquiler de coches, pero no en la compra. Además, la situación actual que vive el país con el Coronavirus y la necesidad de reducir el contacto, nos hizo acelerar el lanzamiento de la plataforma para poder ofrecer un servicio 100% online que facilitase el proceso de compra al cliente”.

Venta online para el sector automovilístico: la clave para salir de la crisis COVID-19

Pese a la situación de desaceleración que está sufriendo el sector automovilístico, el Grupo Louzao prevé que las ventas este año no disminuyan tanto como se esperan gracias a herramientas como la plataforma digital.

“Hemos visto que en países como China, este tipo de iniciativas han permitido mantener las ventas de automóviles y hacer frente a la caída provocada por el COVID-19. De ahí que consideramos que en España puede ser una de las soluciones que pueden ayudar a mantener las ventas este 2020.”

El grupo espera que el 10% de las ventas del año se realicen a través del ecommerce y que este dato se vaya incrementando según la población vaya digitalizándose y familiarizándose con el servicio online.

Grupo Louzao:

Automóviles Louzao se fundó en A Coruña en 1962 por Jesús Louzao Pardo. Desde entonces, el grupo se ha caracterizado por su afán de innovación y de mejora, llegando a la actualidad a disponer de 9 concesionarios oficiales Mercedes-Benz repartidos en toda la comunidad gallega.

