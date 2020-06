Aumenta la compraventa de relojes de lujo con motivo de la crisis del Covid-19, por Pawn Shop Comunicae

martes, 9 de junio de 2020, 13:55 h (CET) La incipiente recesión mundial trae consigo un mayor volumen de compraventa de artículos premium, como son los relojes de lujo. Pawn Shop, casa de empeños líder en España, desvela las claves de este fenómeno La pandemia del Covid-19 habiendo paralizado la economía de la inmensa mayoría de países del mundo, amenaza con una crisis de magnitud muy superior a la originada hace una década. Los expertos vaticinan una recesión que podría durar varios años, con consecuencias impredecibles.

Crisis económica y artículos de lujo

Ante una crisis de esta índole, se dispara la oferta y la demanda de artículos de lujo, como son los relojes. La compraventa de relojes en Madrid, a tenor de la opinión de las empresas del sector, está alcanzando cotas impensables hace apenas seis meses. Y es que un reloj de lujo, es mucho más que un accesorio u ornamento, estos relojes son auténticas joyas, algunas de ellas con precios superiores a lo que cuesta una casa.

Empresas como Pawn Shop, la casa de los empeños de Madrid, conoce bien el impacto que puede tener una crisis económica en el mercado de relojes de lujo de segunda mano: "en cuento vemos la cresta de la ola de una recesión económica, comienza a dispararse la compraventa de relojes de lujo a nivel nacional. Cuando nuestros clientes precisan de soluciones rápidas para paliar un problema puntual de liquidez, no se lo piensan dos veces y acuden a nosotros. En cuestión de minutos tasamos su reloj y pueden disponer de una nada desdeñable suma de dinero, en función de la pieza, en función de las materias empleadas en su fabricación: oro, platino, diamantes, o en función de la historia personal de la joya, dado que no es lo mismo un reloj Richard Mille si lo ha usado una persona anónima, o si lo ha usado un deportista de fama mundial", afirma Álvaro Martín, propietario de Pawn Shop junto a su socio Ignacio Oberlander, dos jóvenes empresarios madrileños con una amplia trayectoria en el mundo del lujo y del Real Estate Premium.

Ahorro e inversión

Los relojes de lujo tienen un incuestionable atractivo como valor refugio, un activo que pese a la volatilidad del mercado, conserva su valor e incluso puede llegar a incrementarlo. Commodities como el oro, la plata y el platino son los valores refugio tradicionales, sin embargo, los relojes de lujo, poseen el valor añadido de ser piezas limitadas, de coleccionista. Verdaderas joyas que, cuando el miedo se apodera de las economías, permiten poner a buen recaudo el dinero, y para los propietarios que se desprenden de ellos, suponen un fácil recurso para obtener liquidez de manera inmediata.

Compra venta de relojes de lujo en Madrid

En Pawn Shop ponen a disposición de sus clientes un amplio muestrario de relojes de lujo de segunda mano, de marcas de prestigio como: Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Richard Mille, etc. Además de relojes, esta empresa tiene un importante volumen de transacciones mensuales de diamantes, plumas estilográficas, joyas de oro y hasta bolsos de lujo.

"Nuestra empresa se basa en la confianza de las personas que acuden a nosotros cuando necesitan comprar, vender o empeñar artículos de lujo. Nuestra amplia trayectoria y experiencia a lo largo de estos años nos ha permitido posicionarnos en el mercado y poder ayudar cada vez a más personas, ofreciéndoles las mejores condiciones, facilidades de pago y lo más importante: la seriedad y tranquilidad de una empresa cercana, con vocación de proporcionar desde su sede en Paseo de la Habana, 62, de Madrid, el mejor servicio",concluyen desde Pawn Shop.

