Debuencafé se une a la lucha contra la Covid-19 y dona más de 68.000 cafés al personal sanitario Comunicae

martes, 9 de junio de 2020, 13:59 h (CET) Han sido más de 2 meses en los que todo el mundo ha permanecido confinado en sus casas, pero no era ahí donde se libraba la verdadera batalla. Miles de sanitarios han estado en todo momento al pie del cañón para acabar con el virus y salvar vidas. Debuencafé ha querido aportar "su granito de café" y ayudar a los grandes héroes de esta lucha para que, por lo menos, disfruten un momento de su merecidísimo café Gracias a todos los clientes que compran en su página web, debuencafé ha conseguido donar más de 68.700 cafés y sigue con la esperanza de poder llegar a los 100.000. Cabe hacer una mención especial a algunas colaboraciones como la de Open Value Foundation o la aportación de clientes como Pernod Ricard, que ha donado a esta causa el café que mensualmente compra para sus empleados.

Debuencafé se dedica a la enta de cápsulas de café ecológico 100% compostables; una empresa que afirma que su propuesta de valor radica en convertirse en los abanderados de la sostenibilidad en el mundo del café, haciendo del planeta un lugar mejor.

Aitor Guerra, socio fundador de debuencafé, explica cómo surge esta iniciativa: “un bonito día allá por 2015, un par de amigos quedan para tomar un café en un local en Madrid y se dan cuenta de todo lo que gira en torno al café: conversaciones, decisiones, reencuentros, distintos momentos que construyen cada una de nuestras experiencias…” Es entonces cuando su socio Miguel Munilla y él se hacen la siguiente pregunta: “¿Y si pudiéramos utilizar el café como medio para ir más allá?”

Así nace debuencafé: un café destinado a despertar en la gente un consumo responsable que cuide del mundo mientras disfrutan de un gran sabor. Una iniciativa con una filosofía detrás, la de “coger todas aquellas situaciones que te hacen ponerte de mala leche, para ponerte debuencafé”.

El universo de las cápsulas ha supuesto un boom en el mundo del café en España. En 2018 el valor de las mismas creció un 12,2 % respecto al año anterior y su volumen se incrementó en un 14,6 %. Sin embargo, este crecimiento viene acompañado de un gran problema ambiental, ya que el reciclaje de las cápsulas es complejo y da lugar a un residuo muy contaminante con el que antes el mundo no contaba. Según un estudio de la OCU, tan sólo se reciclan el 10% de las cápsulas de café consumidas a nivel mundial.

Ante esta situación, muchas marcas han tomado las riendas creando una alternativa sostenible y debuencafé es un claro ejemplo de ello. Pero hay más detrás.

Sus cápsulas de café son 100% compostables y biodegrables, es decir, se degradan completamente en unas 12 semanas, contribuyendo a eliminar el impacto del plástico y del aluminio que tardarían cientos de años en desaparecer. Además, están en colaboración con la Fundación Café Mundi, destinando parte del coste del café a la realización de proyectos de sostenibilidad y responsabilidad social en las comunidades productoras.

En un panorama empresarial donde el impacto social cobra cada vez más importancia, debuencafé plantea un triple impacto:

- Impacto ambiental: Trabajando con un producto 100% compostable (tanto el packaging como las cápsulas) que genera 0 residuos y ayuda a combatir la contaminación de los suelos. Cuentan con las etiquetas de OK Compost y OK Biobassed, además de la certificación UTZ, que garantiza la seguridad de una producción de café con calidad social y ambiental.

- Impacto social: Colaborando mano a mano con fundaciones que favorecen la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social como Fundación Capacis, Afanías o Koiki.

- Impacto económico: Todos los colaboradores en el proceso son empresas españolas.

Debuencafé ha irrumpido en el mundo del café, trabajando en iniciativas de compromiso social como el apoyo al personal sanitario en momentos de crisis, para que todo el mundo pueda disfrutar de su momento café de manera responsable con el medio ambiente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.