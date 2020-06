Rakuten TV lanza el servicio de suscripción STARZPLAY en la plataforma Comunicae

martes, 9 de junio de 2020, 13:43 h (CET) STARZPLAY ofrecerá una programación premium que incluye la serie The Great, escrita por el nominado al Premio Óscar® Tony McNamara Rakuten TV ha anunciado hoy el lanzamiento de un nuevo servicio SVOD (VOD por suscripción) en la plataforma, STARZPLAY, el servicio de suscripción premium internacional perteneciente al grupo STARZ, que ofrece acceso a series originales, un amplio catálogo de películas y demás contenido aclamado por la crítica. La asociación entre ambas partes consolida el crecimiento de Rakuten TV en Europa después del reciente lanzamiento de diferentes canales temáticos, que permite a los usuarios encontrar una amplia gama de contenido en un solo clic. A partir de ahora, STARZPLAY estará disponible en millones de hogares europeos gracias a la aplicación preinstalada de la plataforma en las Smart TVs y del botón Rakuten TV en el mando a distancia de los principales fabricantes de televisores, lo que permite a los usuarios un acceso directo a la plataforma.

Los usuarios de Rakuten TV en España, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania tendrán desde ya la oportunidad de disfrutar de este nuevo servicio de suscripción premium, que además ofrecerá un periodo de prueba gratuita. Después, la suscripción estará disponible por solo 4,99€ al mes. El servicio se podrá utilizar dentro de la aplicación Rakuten TV a través de las Smart TVs, web y dispositivos móviles.

STARZPLAY proporcionará a los usuarios de Rakuten TV acceso a una línea exclusiva de programación premium de películas y series de televisión, entre las que se encuentra la nueva serie The Great, escrita por el nominado al Premio Óscar® Tony McNamara (La Favorita) y protagonizada por Elle Fanning

(Maléfica, Frankenstein de Mary Shelley) y Nicholas Holt (X-Men, Tolkien), que se estrenará el 18 de junio en el servicio de streaming. La serie es un drama satírico y cómico que pretende ser una de las sorpresas de la temporada y que narra el ascenso al poder de Catalina la Grande, la mujer con el reinado más largo de la historia de Rusia.

Otros de los títulos destacados que llegarán a la plataforma son; la serie de crímenes de Jerry Bruckheimer, Hightown (ya disponible); la esperada serie de Starz Original protagonizada por Mary J. Blige, Power Book II: Ghost; Castle Rock, la serie de terror psicológico de Stephen King y J.J. Abrams protagonizada por Lizzy Caplan y Tim Robbins; la galardonada serie Ramy y por último, The Act, con la ganadora de un Premio Óscar® Patricia Arquette y Joey King.

Teresa López, Directora de Contenido en Rakuten TV Europa, declara: “STARZPLAY nos permitirá enriquecer nuestra propuesta actual proporcionando una oferta más variada y extensa dentro de la plataforma. Estamos entusiasmados con este nuevo lanzamiento y muy comprometidos en continuar reforzando nuestra oferta de contenido a fin de proporcionar contenido de máxima calidad y una experiencia completa a nuestros usuarios en un solo clic.”

"Esta asociación multiterritorial crea una oportunidad apasionante para ampliar nuestro alcance en el mercado e introducir el amplio catálogo de series y películas de STARZPLAY a nuevas audiencias", asegura Superna Kalle, Vicepresidenta Ejecutiva de Redes Digitales Internacionales de Starz. "Esperamos profundizar nuestra relación con los televidentes europeos a través de Rakuten TV, que comparte nuestro compromiso de proporcionar al público contenido premium combinado con una experiencia fácil de usar".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Louzao Mercedes-Benz lanza su primer e-commerce permitiendo la compra de vehículos 100% online CALPA. La esencia de la arquitectura Barcelonesa hecha moda Línea Directa lanza la III edición del Hackathon "Big Ideas" en busca de jóvenes talentos #AdelantePymes, una iniciativa para ayudar a pymes y autónomos en tiempos de incertidumbre Aluvidal recomienda instalar mamparas de protección para frenar el COVID-19 en los negocios