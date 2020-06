Vender productos en Internet con Spainfy, el marketplace de productos españoles Comunicae

martes, 9 de junio de 2020, 11:59 h (CET) Spainfy es el único MarketPlace exclusivo de productos fabricado 100% en España y donde los fabricantes nacionales pueden tener un espacio y vender sus productos tanto a nivel nacional como internacional. La nueva startup española que quiere revolucionar el comercio online europeo. Un marketplace donde tiene cabida todos los productos españoles desde moda, decoración, gastronomía, deportes, belleza y salud En cualquier parte del mundo se fabrica una diversidad increíble de productos, moda, electrónica, alimentos, herramientas, productos de belleza, etc y como es lo normal cada lugar de fabricación le añade un toque personal, su sello de identidad.

Es por ello que los productos fabricados en España o denominados, Made in Spain no son la excepción, ya que desde la pequeña empresa hasta las organizaciones que hacen producción masiva ponen el corazón español sobre las mesas de trabajo, haciendo que quede reflejado en una calidad excepcional, con una mano de obra y un proceso de fabricación que cuida hasta el último detalle.

La calidad de los productos españoles es reconocida a nivel mundial, de hecho, hace unos años se comprobó que incluso la mayoría de los consumidores chinos y del medio oriente con un poder adquisitivo medio-alto prefiere comprar bienes de consumo de origen español por su alta calidad y competitividad

Pero el producto Español no sólo es apreciado en el extranjero, los últimos estudios de comercio del 2019 refleja que el 75% de los españoles prefieren los productos que tienen sello de calidad de la Unión Europea, por lo que son más exigentes al hacer una compra. Esto genera nada más que excelencia en cualquier producto fabricado en España con el fin de ser exactamente lo que cualquier consumidor se merece.

Bajo esta premisa nace Spainfy, el marketplace especializado en productos Españoles, con esa denominación de origen, sello de calidad. El objetivo de Spainfy es ser el escaparate nacional e internacional para los productores españoles que desean comercializar sus productos en internet o abrir nuevos canales de venta.

Los marketplace o plazas de mercado, atraen cada vez más un gran número de usuarios en Internet. Se habla de más de 16 millones de visitantes únicos mensuales en Amazon, y unos 10 millones en Fnac. Todos estos son compradores potenciales que pueden llegar a descubrir los productos de pequeñas tiendas online con poca notoriedad digital.

Ventajas de vender en Spainfy

Convertirse en vendedor en Spainfy numerosas ventajas frente a una tienda online tradicional ya que no se será tan dependientes de Google y Bing de manera directa. Si únicamente dispones de un sitio web, estas obligado a aunar esfuerzos para conseguir buenos resultados orgánicos en el buscador de referencia. Google, al ser el motor de búsqueda más utilizado genera por sí mismo el 75% del tráfico a un sitio web. Este dato refleja como a largo plazo, una estrategia de venta basada únicamente en una web eCommerce debe depender de los cambios de algoritmos de Google y utilizar SEO y SEM para posicionarse frente a la competencia.

- Poder beneficiarse del poder de comercialización del marketplace Spainfy: su visibilidad en los motores de búsqueda, su audiencia o su reputación

- Aumentar sus posibilidades de llegar a nuevos clientes, los cuales no habrían podido conocer sus productos de otra manera (teniendo en cuenta que algunos mercados son más bien generalistas y otros más especializados)

- Mejorar sus ventas (en 2019, un 72% de los internautas habían realizado al menos una compra en un marketplace).

- Venta cruzada. Ofertar artículos complementarios a los ya existentes en esa web puede ayudar a las ventas propias. Por ejemplo, si la empresa se dedica al diseño y confección de complementos, es relevante publicar esos productos en una web de ropa. De este modo, el cliente se puede ver atraído por la posibilidad de completar su compra.

- Controlar los gastos de adquisición: pagar el marketplace únicamente en caso de venta real, sin la necesidad de integrar un presupuesto de marketing y sin gastar un céntimo en el desarrollo web

- Abrirse a nuevos mercados internacionales, al contar con presencia internacional, los productos aparecerán automáticamente disponibles en mercados internacionales.

Comercializar productos en Spainfy provocará una mejora en la imagen de marca, y con ello mejorará la visibilidad de vuestra web para los internautas. Además, permitirá acceder a una serie de herramientas de logística, publicidad o de analítica que permitirán optimizar resultados.

Otro aspecto que podría hacer vencer la balanza a favor de estar presente en Spainfy son los costes de operaciones. Para un vendedor online, el coste de integrar su catálogo de productos en la plataforma es asequible comparado con las oportunidades de venta que genera.

Ahora las empresas pueden registrar sus empresas y comenzar a vender en Spain a través de su registro de empresas.

