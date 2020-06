IKOHS es ahora CREATE IKOHS y se afianza como creador de tendencias en el sector del electrodoméstico de alta gama

El objetivo de la marca es ofrecer la mejor experiencia de compra y servir de inspiración a sus clientes para ayudarles a construir la mejor versión de su vida. Esta transformación coincide con el lanzamiento de la nueva imagen de la compañía, tanto en su web como en el packaging y sus canales de comunicación digital Cuando una compañía fundamenta su esencia en la innovación y en una evolución permanente para ofrecer una mejora constante de la experiencia del cliente, todo en ella experimenta transformaciones. Y este es el motivo por el que IKOHS, empresa española dedicada a la fabricación y comercialización de electrodomésticos y otros productos de última generación, se convierte ahora en CREATE IKOHS, una nueva marca para transmitir una propuesta de valor renovada.

Bajo el lema 'The life you want to live in', el objetivo que persigue la compañía es empoderar al usuario, ofreciéndole los productos de la marca como herramientas para crear sus propias historias, sus momentos, sus escenas, en definitiva, la vida en la que quieren vivir. CREATE IKOHS plantea un elevado componente de tendencia, con un claro enfoque lifestyle y una fuerte conexión con la moda y las redes sociales, para ofrecer al cliente una atractiva fuente de inspiración para construir la mejor versión de su propia vida.

Toda la imagen corporativa y el diseño de la web se han renovado para dar paso a un nuevo concepto que eleva la marca y donde la imagen y la moda cobran mayor protagonismo. En esto tiene mucha relevancia el hecho de que gran parte de la cúpula directiva de CREATE IKOHS procede de algunas de las compañías más reconocidas del sector de la moda y el retail a nivel mundial.

"Este cambio supone un paso más para alinear nuestra oferta de valor y ofrecer a nuestros consumidores un espacio aspiracional e inspirador. Una nueva identidad que refleja nuestra fuerte creencia en que las cosas que nos rodean son mucho más que objetos, y en que esas cosas nos ayudan a hacer, a probar, a sentir y a crear", asegura Luis Monserrate, director general de CREATE IKOHS.

El lanzamiento de CREATE IKOHS estará apoyado por la campaña Dos palabras, una misma marca, en la que participarán un variado grupo de influencers con el hashtag #CreateNow.

Apuesta firme por la conectividad

Desde su nacimiento en enero de 2019, la startup española ofrece a sus clientes electrodomésticos de última generación equipados con Internet de las Cosas (IoT), con un cuidado diseño, atractivo e innovador, además de una experiencia y producto premium a un precio competitivo.

CREATE IKOHS continuará con su planteamiento disruptivo en la industria de electrodomésticos para dar respuesta a la demanda creciente del mercado, convirtiéndose en una marca aspiracional que reúne todo aquello que busca el consumidor de hoy y adelantándose a las necesidades del cliente de mañana. Y lo pone a disposición de sus clientes en más de 10 países a través de diferentes canales de comercialización, desde su web y los marketplaces de referencia, como Amazon o AliExpress, hasta el canal retail tradicional, como Carrefour.

La compañía seguirá apostando firmemente por la conectividad, dedicando una parte importante de sus recursos a la innovación en el campo del IoT. De hecho, muchos de sus productos están conectados con apps que permiten al usuario controlar los dispositivos desde su propio smartphone o asistentes virtuales como Amazon Alexa o Google Home. Dentro de su catálogo, formado por más de 150 referencias, se incluye una completa gama de productos de gran alcance comercial, como los robots aspiradores Netbot o los robots de cocina Chefbot, así como productos de diseño que permiten convertir el electrodoméstico en una pieza más de decoración en el hogar.

Crecimiento y escalabilidad

El modelo de distribución de CREATE IKOHS, con un importante peso en la comercialización vertical, ha permitido un crecimiento geométrico en sus ventas desde su lanzamiento en febrero de 2019. Además, desde el otoño del año pasado hasta la actualidad, la marca ha pasado de un catálogo de 40 referencias a más de 300, permitiendo a la marca llegar a un gran espectro de las necesidades de su cliente.

Sumado al crecimiento en ventas de los últimos meses, CREATE IKOHS ha experimentado un aumento exponencial en su base social, tanto cuantitativa como cualitativamente, por el nivel de engagement y el tipo de conversación entre marca y seguidores, llevando la aspiracionalidad propia de industrias como la moda al mundo del electrodoméstico y la tecnología para el hogar. Además de contar con Samantha Vallejo Nágera (MasterChef) como embajadora de la marca, CREATE IKOHS ha contado con el apoyo de figuras relevantes en el mundo de la moda como Gala González y otros influencers de renombre como Lucía Bárcena o Paola Freire (Foodtropia).

"Para crear una comunidad de marca auténtica y relevante es necesario que exista una coherencia entre el producto, el contenido que se genera alrededor del producto y la experiencia que debe envolverlo todo. La estrategia en social media y en influencer marketing debe seguir el mismo rumbo que en el resto de la marca, por eso en CREATE IKOHS analizamos cada colaboración al detalle", afirma Txerra Pardinas, director de Consumer Engagement en CREATE IKOHS.