Vacaciones en España, las claves del turismo post COVID-19 segun Hommter, el marketplace de turismo activo

martes, 9 de junio de 2020, 11:07 h (CET) Con más ganas que nunca y ante una nueva situación en el sector turistico, miles de españoles preparan sus vacaciones, dando prioridad al turismo nacional ante la incertidumbre de la apertura de fronteras. Hommter el marketplace de turismo activo cuenta como organizar las vacaciones este año El 2020 será recordado por muchos y durante muchos años, por ese año en el que el mundo se paró, a los aeropuertos no llegaban pasajeros, los hoteles cerraron sus puertas los centros de actividades pusieron el cartel de cerrado temporalmente y miles de agencias de viajes vieron cancelar las reservas de todo el año.

Hace 4 meses los planes de futuro pasaron a un segundo plano, abrumados ante los acontecimientos. Confinados en casa obligados a anular o, en el mejor de los casos, posponer vacaciones y escapadas.

Pero después de la tormenta llega la calma, una relativa calma, pero afrontándola con esperanza y algo que sin duda ayuda a esa nueva normalidad, es salir, relacionarse viajar y vivir nuevas aventuras.

Ecoturismo, turismo activo y sostenibilidad serán tres conceptos al alza

El turismo rural será uno de los grandes beneficiados en la era post Covid-19. Y es que la proximidad y la facilidad de acceso a estos destinos a los que se puede llegar en coche propio son sus principales bazas. La oferta de alojamiento a lo largo y ancho de la geografía española es muy amplia, lo que permite optar entre una gran diversidad. Así como las actividades deportivas rurales que se pueden practicar en la diversa geografía española. Es una de las principales alternativas de vacaciones de este verano, empezando ya las reservas de actividades deportivas relacionadas, como explican desde la plataforma de turismo activo Hommter.

El senderismo, montañismo así como la escalada y vias ferratas son las actividades deportivas que más realizan los turistas en España, tanto internacionales (el 26,8% hizo este tipo de actividades en 2018, 2,6 millones de personas), como de los viajes de residentes en España (fue la actividad elegida en el 65,4% de los viajes por deporte realizados en 2018)

El Surf y kitesurf como los deportes rey de agua

En cuanto a los deportes de agua, el surf se reivindica como uno de los deportes elegidos para su practica en España, tanto entre practicantes profesionales como los que quieren iniciarse en un deporte con grandes dosis de adrenalina. Casi 2 millones de turistas internacionales realizaron deportes náuticos en España en 2018. Para las escuelas de surf, el impacto esperado de la pandemia puede estar en el 50% de su actividad, contando con que el 25% de sus alumnos son extranjeros, con los que no creen que puedan contar.

A su favor, asegura que las escuelas han adoptado "todos los protocolos habidos y por haber" para cumplir las distancias de seguridad en las playas, reclama que los usuarios busquen escuelas profesionales y considera que el turista "tiene ganas de estar al aire libre" tras estar meses encerrada en casa.

El segundo deporte acuático que gana adeptos y sobre todo si estas en el sur de España es el Kitesurf en Tarifa,

Turismo de bicileta una alternativa cada vez más atractiva

Las empresas de turismo en bicicleta ya contaban con el nacional como su cliente habitual. En su caso, la clave para adaptarse a la "nueva realidad" es centrarse en los destinos españoles y programar "vacaciones más cortas" para quienes tengan menos días disponibles por la pandemia.

El turismo de multiaventura, se posiciona como una de las mejores opciones, para los que aun no se han decidido, pero quieren unas vacaciones más activas, sostenibles que respeten el distanciamiento y le aporte nuevas sensaciones.

Los principales destinos para la multiaventura son

Pirineos: Para casi todo el mundo, Pirineos es sinónimo de aventuras. Esta cadena montañosa que discurre a través de tres comunidades autónomas (Navarra, Aragón y Cataluña) ofrece todo tipo de actividades multiaventura enfocadas al gusto de todos. En los Pirineos (en la parte correspondiente a cualquiera de las tres comunidades) se puede realizar tiro con arco, tirolinas, rapel, escalada, esquí, paintball, vías ferratas, rutas 4x4, gymkanas, senderismo, rafting, kayak, hidrospeed, etc. Es por todas estas actividades por lo que los Pirineos se convierten en uno de los destinos favoritos a la hora de realizar actividades multiaventura en España.

Sierra de Gredos: La Sierra de Gredos, perteneciente al Sistema Central, también se postula como una de las zonas de España favoritas a la hora de practicar multiaventura. Ubicada entre las provincias de Ávila, Cáceres, Madrid y Toledo, se puede encontrar actividades que satisfarán las necesidades tanto de los más pequeños como de los mayores con ganas de aventura. Entre estas actividades destacan enormes tirolinas, puentes mono, puentes tibetanos, rocódromos, tiro con arco, quads, descenso de cañones, orientación, escalada y bicicleta de montaña.

Andalucía: El interior de Andalucía, con la Serranía de Ronda y Sierra Nevada en

Granada, y también su costa, con las playas de Tarifa, en la provincia de Cádiz , a la cabeza, es otra de las zonas de España en las que encontrarás gran cantidad de actividades multiaventura. Disfruta de vías ferratas, numerosas rutas de senderismo, quads, esquí, rutas en 4x4, kayak, kitesurf, windsurf, motos de agua, y todo tipo de actividades que hará gozar de unos días de aventura.

Picos de Europa: Para finalizar, la zona de los Picos de Europa, pertenecientes a la Cordillera Cantábrica y que se extienden a lo largo de Asturias, Cantabria y León, destacan a la hora de hablar de actividades multiaventura por varios aspectos: El descenso del río Sella, los raids de aventura que se organizan a lo largo de toda la cordillera, y sus rutas de senderismo. No obstante, también se puede llevar a cabo en esta zona otra gran cantidad de actividades de este tipo, tales como paintball, escalada, barranquismo, quads…

Cabe comentar también que en todas estas zonas se ofrecen paquetes de multiaventura donde se puede combinar una serie de actividades para practicar en base a los gustos de cada uno y preferencias, y que se podrán realizar a lo largo de varias jornadas en las que disfrutaremos de grandes aventuras y emociones.

