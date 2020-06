El 64% de los españoles evitará dar besos y abrazos tras el confinamiento La pandemia del coronavirus ha generado la mayor caída en la emisión de CO2 de la que se tenga registro en la historia Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 9 de junio de 2020, 11:14 h (CET) Apenas iniciada la segunda mitad del año, este 2020 pasará definitivamente a la historia como un antes y un después generacional. A la emergencia sanitaria, económica y social, le siguen cambios que marcarán definitivamente nuestro día a día. La consultora MARCO en el 2º bloque de su ‘Estudio MARCO Hábitos de Consumo Post COVID-19’. ha encuestado a nivel internacional cómo se comportará la sociedad post-COVID. Para ello, ha preguntado sobre los cambios en usos sociales experimentados entre más de 4.500 personas de España, Italia, Portugal, México, Colombia y Brasil. Y es que, los esperados reencuentros, estarán marcados por las medidas de seguridad y distanciamiento social. De tal modo que, el 64% de los españoles afirma que evitará dar besos y abrazos tras el confinamiento. Esta tendencia se mantiene a nivel internacional (61%), excepto en Brasil (42%), donde afirman mantener el contacto físico, a pesar de las cifras de aumento de contagios.



Cambios en nuestro entorno profesional

La sociedad post-COVID estará marcada por la crisis económica, pero también por cambios en la forma de trabajar, en la conciencia medio ambiental, salud e higiene. Los sectores que han podido adaptar sus servicios al teletrabajo y al comercio online están pudiendo responder al impacto de la pandemia. Esto ha supuesto una transformación para muchas empresas y hogares en tiempo récord. No obstante, la mayoría de trabajadores han adoptado esta modalidad positivamente. Tanto es así que, el 68% de los españoles afirma que les gustaría seguir teletrabajando con mayor frecuencia en el futuro. Esta opinión es compartida globalmente, elevándose hasta el 73% la media de los países encuestados. A la experiencia positiva, se une que las medidas de distancia obligatoria incentiven seguir trabajando en remoto. Esto va a suponer un cambio en el día a día de miles de oficinas. Es precisamente ese ambiente de oficina, uno de los factores que echan en falta 1 de cada 2 de los españoles teletrabajando actualmente.



Cambios en nuestra conciencia medioambiental

La obligada pausa de la actividad empresarial, ha tenido colateralmente efectos en la reducción de las emisiones. El planeta parece haber tomado un respiro y los ciudadanos hemos sido conscientes de la huella inevitable que nuestra actividad tiene en nuestro entorno. Así, prácticamente 3 de cada 4 encuestados a nivel internacional (73,5%) valoran hoy más la lucha contra el cambio climático que antes de la crisis.



La pandemia del coronavirus ha generado la mayor caída en la emisión de CO2 de la que se tenga registro en la historia. En gran parte por el parón de diversas industrias, junto al transporte. La vuelta al trabajo y “la nueva normalidad” vendrá marcada por importantes cambios en la manera de desplazarnos. Tanto es así que, más de la mitad de los españoles (58%) afirman que evitarán el transporte público siempre que les sea posible.



Finalmente, el informe remarca cómo la toma de conciencia global sobre la necesidad del confinamiento ha sido clave en el éxito del movimiento #QuédateEnCasa. Sin embargo, solo 1 de cada 4 españoles considera clave el papel de los influencers en el cumplimiento del confinamiento. Esta percepción se mantiene entre todos los segmentos de edad y países encuestados, siendo de nuevo Brasil, con un 63%, el único que atribuye a sus influencers una notable capacidad de sugestión.



"La sociedad post COVID va a comportarse de forma muy distinta una vez superada la desescalada. Algo tan nuestro como los besos y abrazos van a verse prácticamente desaparecidos, salvo en entornos de total seguridad. Está claro que la sociedad y la empresa estamos adaptándonos a marchas forzadas a esta realidad. Por otro lado, prácticas como la conciencia medio ambiental y la aplicación óptima del teletrabajo, están siendo algunos de los aprendizajes que nos está dejando esta crisis" ha subrayado Didier Lagae, CEO y Fundador de la consultora de comunicación MARCO y Global y European PR Professional of the Year 2019.

