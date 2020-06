Spotify estrena un nuevo episodio de XRey Las grabaciones del gobierno estadounidense muestran el miedo del gabinete del presidente de que se perdiera la estabilidad en España Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 9 de junio de 2020, 11:06 h (CET) Spotify, la plataforma más popular de audio en streaming, estrena hoy en exclusiva un nuevo capítulo de XRey, la serie de podcasts que cuenta la historia del rey emérito Juan Carlos I. El quinto episodio, ‘Un tipo de refresco’, narra a través de audios inéditos de la administración Nixon la relación que mantenía Estados Unidos con Franco y el monarca.



Las grabaciones, que ven la luz en XRey, desvelan el miedo del gabinete del presidente de Estados Unidos a que la estabilidad se perdiese en España, un país aliado. “Tanto Nixon como Kissinger ponen en duda la capacidad de Don Juan Carlos para sostener la situación una vez desaparecido Franco”, apunta Álvaro de Cózar, director y guionista de XRey, en la nueva entrega del podcast exclusivo de Spotify.



Toni Garrido, productor del podcast, comenta como ‘Un tipo de refresco’ conseguirá atrapar a la audiencia: “Estos nuevos audios aportan luz sobre una etapa de la historia política española muy poco conocida”. Garrido también señala que “en este nuevo episodio vuelve a aparecer la recreación de voz de Franco a través de inteligencia artificial. Además de sorprender, demostrará las oportunidades que brinda esta innovación a la narrativa oral”.



En los audios inéditos, el vicepresidente Spiro Agnew y el presidente Richard Nixon charlan antes de la visita del primero a España sobre la elección del futuro presidente de gobierno tras el final del régimen de Franco. Nixon expresa en estas grabaciones su predilección por Carrero Blanco: “es brillante, más conservador que López Bravo y que el príncipe Juan Carlos. Te gustará”. Y le da un consejo a Agnew antes de su partida: “asegúrate de empatizar con los dos”. A su regreso, Agnew y Nixon conversan sobre la sucesión y las presiones del entorno de Juan Carlos para que Franco le ceda cuanto antes la jefatura del estado.



Charles Powell, reputado historiador hispano británico, analiza en el nuevo episodio la preocupación de Estados Unidos respecto a la transición española: “Para ellos [los estadounidenses], todo es una relación de coste-beneficio. Por lo tanto, lo que les interesa, sobre todo, es tener garantizada la presencia de un aliado fuerte y muy sólido en el Mediterráneo occidental”. Powell también defiende la existencia de motivaciones económicas detrás de todos estos intereses: “Las empresas americanas, que tenían ya una presencia importante aquí, querían saber si tenían que seguir invirtiendo o si tenían que empezar a pensar en marcharse y buscar otro lugar para su dinero”.



XRey repasa las luces y las sombras sobre la figura del rey emérito a través de 10 episodios de unos 20 minutos de duración. Los cinco primeros capítulos de la serie, junto a dos episodios especiales, ya se encuentran disponibles en Spotify. Cada martes se irá añadiendo un nuevo capítulo, que solo se podrá escuchar en la plataforma.



Spotify cuenta con más de 1 millón de podcasts disponibles para sus usuarios en todo el mundo, con diferentes categorías y temáticas, como ‘Historias’, ‘Crímenes Reales’, ‘Noticias y política’ y ‘Comedia’, entre otras. Solo en 2019, las horas de escucha de podcast en la plataforma crecieron un 200% respecto al año anterior. Y esta tendencia continuará al alza, con previsión de que el contenido no musical represente más del 20% de todas las escuchas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La música en vivo vuelve a La Riviera de Madrid con el ciclo 'Crew Nation Presenta' Crew Nation es una iniciativa benéfica creada para ayudar a los miembros de los equipos que trabajan en el backstage y que son la columna vertebral de la música en directo Ramón Arcusa: "Julio ha sabido poner emoción en cada palabra, así como Sinatra era un maestro del swing" "Al principio no nos conocían, pero es natural que a medida que nuestra popularidad aumentaba, tuviéramos lo que podríamos llamar ‘más oportunidades’" Monteavaro anuncia su cuarto disco y desvela el primer single adelanto Después de unos años de silencio, el grupo underground de Malasaña vuelve a la carga con un nuevo disco bajo el brazo, 'Nuevas Dependencias', que saldrá a la luz en otoño de 2020 El Millonario Rojo saca su primera canción Ediciones B publicó dos trilogías sobre sus andanzas, escritas por Lluc Oliveras, con Daniel Rojo participando en calidad de narrador: Confesiones de un gánster de Barcelona, El gran golpe del gánster de Barcelona y Mi vida en Juego Nuevo single de Chico Malo ​Cuando las noches son eternas ya está disponible en todas las plataformas digitales