El interés por el renting se cuadriplica Se incrementa el atractivo del renting como forma de no descapitalizarse ante la situación de crisis que afronta el país Redacción Siglo XXI

martes, 9 de junio de 2020, 10:36 h (CET) Países como China donde la pandemia está más avanzada, el coche particular se ha alzado como el elemento de transporte en tiempos de crisis sanitaria. El pasado marzo, la empresa especialista en investigación de mercados IPSOS hacía público su estudio sobre el impacto del Covid-19 en la compra de coche nuevo en el mercado chino. El uso de coche privado en China creció un 32%, mientras que el uso del autobús o metro se desplomó un 36%. Así como la intención de compra ha crecido un 72% entre aquellos que no tenían coche, indicando el 77% de ellos que su motivación principal era reducir el riesgo de contagio.



Parece que se confirman en España los presagios provenientes de otras zonas del mundo, si nos fijamos en los datos ascendentes de uso de automóvil privado desde que comenzase la desescalada. Se ha recuperado un 60% de uso del coche en todos las ciudades mientras que el transporte público apenas alcanza el 30% de uso habitual.



Por otra parte, el método que está ganando fuerza con el que acceder al coche es el renting. Idoneo.com ha podido constatar en sus resultados que, desde que se anunciara el 22 de abril la desescalada por parte del gobierno hasta el 31 de mayo, las solicitudes de renting se han incrementado un 438%. Creciendo a medida que se avanzaba en la desescalada y se retomaban las entregas de los vehículos gracias a la apertura de los concesionarios.



El creciente interés por el renting puede deberse a las ventajas intrínsecas del mismo. Según confirma Idoneo.com, “poder acceder a un vehículo sin necesidad de dar entrada inicial y tener incluido en la cuota mensual los gastos de seguro a todo riesgo y mantenimiento, son las razones más valoradas por los compradores para optar a un renting”. Optar por un renting es una forma de no descapitalizarse para acceder a un automóvil, con más razón si pensamos en un panorama económico donde las previsiones del Ejecutivo español en su Plan de Estabilidad son de una caída del 9,2% del PIB en 2020 y una tasa de paro del 19%.



Asimismo, el miedo al contagio ha incrementado significativamente la actividad de las plataformas de contratación de renting 100% online, como es el caso de Idoneo.com. Pues, como ya pasara en el mercado chino, se espera que los consumidores muestren predilección por los canales de venta digital. El miedo al contagio potencia los métodos de contratación que se puedan ejecutar sin salir de casa.



Por último, la creciente incertidumbre ha aumentado la demanda de flexibilidad a la hora de contratar un renting. Esto ha supuesto que portales como Idoneo.com hayan ampliado su oferta añadiendo la posibilidad de contratar "Renting flexible". Contratos de renting de menos de 12 meses de permanencia con los que poder optar por el vehículo que más se ajuste a lo que requiere el cliente y cubrir necesidades concretas de corto plazo. Estos datos demuestran que la crisis del COVID está consiguiendo acelerar una tendencia imparable del consumo, el paso al "pago por uso" como forma de tener un vehículo en detrimento de la compra

