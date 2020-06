Blaine Box: El Netflix de las flores que revoluciona el mundo de la decoración Comunicae

martes, 9 de junio de 2020, 08:03 h (CET) La startup Blaine Box plantea un modelo de negocio de suscripción de flores que rompe con los estándares tradicionales de la decoración floral, permitiendo ahorrar un 75% mensual en la decoración de hoteles y restaurantes Blaine Box es una empresa española con base en Barcelona fundada por Óscar Gallego, Carol Frau y Carles Grau. Se enfoca principalmente en aumentar la experiencia de los clientes conectando la marca con emociones a través de la decoración floral, incrementado así la facturación en hoteles, restaurantes y empresas.

El proyecto tiene como objetivo desarrollar el arte de la recreación de ramos florales. Estos alcanzan hasta un 98% de realismo respetando siempre el ecosistema manteniendo su similitud tanto en la textura, forma, color y movimiento de las naturales. Las flores hiper-realistas, a diferencia de las de origen natural, cuentan con grandes ventajas: no producen alergias y no necesitan ningún tipo de mantenimiento.

Apenas 6 meses después de empezar su actividad, Blaine Box ya cuenta con 300 empresas. Tanto pymes como grandes multinacionales se han unido a su cartera de clientes, en la que destacan hoteles y restaurantes.

Crecimiento con el Covid-19

La necesidad de estímulos positivos que son capaces de generar las flores y plantas cobra mayor importancia frente al panorama del covid-19. En este escenario, Blaine Box genera soluciones decorativas potentes que hacen aún más atractivos los espacios tanto para clientes como trabajadores, lo que permite ayudar a la reactivación de los negocios tras la pandemia.

El crecimiento de Blaine Box se evidencia en los más de 100 hoteles y restaurantes que se sumaron al servicio de suscripción mensual de flores que la startup ofrece durante las fases de desescalada. Permitiendo así a las empresas, un ahorro por mes de hasta el 75% en decoración floral.

Otra de las propuestas innovadoras de Blaine Box en el contexto del Covid-19 fue reinventar las mamparas de metacrilato que son necesarias para guardar distanciamiento y evitar nuevos contagios por el virus.

Las mamparas, si bien aportan gran seguridad, son un elemento al cual las personas no están acostumbradas, además de restar cercanía interpersonal y no ser estéticamente agradables. Fue así como las flores y plantas duraderas de Blaine Box se presentaron como una forma de embellecerlas y cambiar su perspectiva positivamente.

Calidad, estética y sostenibilidad

Los modelos de flores artificiales de Blaine Box son elaborados con materiales de máxima calidad y durabilidad cuyo diseño se basa en plástico y tela que han sido reciclados. Esto permite que sus elementos logren sostenibilidad con el medio ambiente promoviendo activamente su cuidado.

Blaine Box se establece como la primera plataforma online en España que ofrece este servicio en un formato B2B. “A través de nuestros ramos logramos transformar el hiperrealismo floral en una opción económica, estética y sostenible”, señala el CEO de la empresa.

Además, la suscripción permite que cada empresa pueda tener ramos siempre en perfectas condiciones durante todo el mes y cambiarlo mensualmente por otro diferente a la última tendencia.

Objetivos del 2020

Blaine Box se plantea como objetivo liderar soluciones decorativas en espacios interiores y exteriores en las empresas de toda España. Si bien han tenido un gran éxito en el sector hotelero y de restaurantes, no pierden de foco a otras áreas como los centros de salud, las inmobiliarias, oficinas en general, entre otros.

Estas metas son apenas el comienzo en su desarrollo, pues la empresa se plantea extender su modelo de negocio y crecer por todo el territorio español impulsando su propuesta del flower-sharing. Posteriormente continuará su expansión a nivel europeo en mercados como Portugal, Francia y Italia.

Contactar con sus especialistas es muy sencillo y bastará con una llamada rápida de 5 minutos al número telefónico +34626094040 o bien a través del correo electrónico info@blainebox.com. O visitar https://blainebox.com/

Sin lugar a dudas el servicio por suscripción que plantea esta empresa es totalmente revolucionario, integral y sustentable. Responde a las necesidades de las nuevas generaciones y tendencias mediante el uso de flores y plantas artificiales llenas de innovación y belleza.

