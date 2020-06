First Digital, protección visual inteligente, en la nueva era digital Comunicae

lunes, 8 de junio de 2020, 17:51 h (CET) Cione Grupo de Ópticas lanza una nueva colección, First Digital, de diez gafas, con protección a la luz azul emitida por las pantallas y dispositivos digitales, con una relación calidad-precio inigualable, que no renuncia a la moda, y que protege a usuarios sin graduación Cione Grupo de Ópticas lanza una nueva colección, First Digital, de diez gafas, con protección a la luz azul emitida por las pantallas y dispositivos digitales, con una relación calidad-precio inigualable, que no renuncia a la moda, y que protege a usuarios sin graduación.

Como respuesta al desafío digital, que se ha agudizado durante el actual periodo de confinamiento, con medias por encima de las diez horas delante de dispositivos digitales que emiten una alta luz energética, Cione Grupo de Ópticas lanza First Digital, una colección de diez gafas, que ya se puede adquirir en el portal de compras de la cooperativa, desde el pasado 3 de junio.

La colección, de primer precio, responde a la creciente necesidad de la sociedad de proteger los ojos ante el impacto de la parte nociva de la luz azul. Las lentes de First Digital incorporan un filtro que retiene el exceso de luz azul, bloqueando sus emisiones más energéticas y ayudando a prevenir lo que los expertos denominan estrés visual digital o síndrome visual informático.

First Digital da respuesta a una necesidad de la sociedad actual, precisamente en este momento, cuando, después de salir de un confinamiento de más de dos meses que ha mermado la posibilidad del usuario de enfocar en largas distancias, son muchas las personas emétropes, de todas las edades, las que tienen sensación de vista cansada o de ver borroso o picor de ojos.

La nueva colección First Digital, disponible en exclusiva en todas las ópticas Cione a precio competitivo, aporta a los consumidores protección visual inteligente, en la nueva era digital, y a un precio competitivo.

