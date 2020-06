Lista Corta de la XII edición de los Premios Nacionales de Marketing 2019-2020 Comunicae

lunes, 8 de junio de 2020, 16:44 h (CET) 20 marcas optarán a los Premios Nacionales de Marketing que se entregarán el próximo 17 de septiembre en Zalacaín LaFinca La Asociación de Marketing de España ha presentado la Lista Corta con las 20 marcas que optarán a los Premios Nacionales de Marketing en cuatro de sus categorías.

A la XII edición de los Premios MKT se han presentado 221 candidaturas, de las cuales, 20 optarán a una de las cuatro categorías de marcas/empresas de los Premios Nacionales de Marketing.

Estos son los finalistas:

- Marca: Bankinter, Correos, LaLiga, Museo Nacional del Prado y Uber.

- Innovación: Correos, Iberdrola, Mahou 00, Seagrams y Tanqueray Flor de Sevilla.

- Marketing Social: Banco Santander, Banco de Alimentos, Estrella Damm, Fundación “la Caixa” y Samsung.

- Startups y Pymes: Aloha Poké, Finetwork, Jeff, Tasty Poke y Top Photo Talent Show.

Además, el jurado de los Premios MKT otorgará también los siguientes galardones:

- Mejor Profesional de Marketing: el jurado considerará a los profesionales responsables de estrategias de marketing destacadas y que sean, además, referentes en su sector por sus respectivas trayectorias profesionales.

- Líder Empresarial Impulsor del Marketing: se premiará al líder empresarial que haya convertido el marketing en un elemento clave en la gestión de la empresa o institución que dirige.

- Gran Premio Nacional de Marketing: a propuesta del jurado, esta categoría premiará aquella iniciativa que haya destacado por su estrategia integral de marketing.

En breve se hará pública también la Lista Corta de la categoría Internacionalización LATAM.

El jurado de la XII edición de los Premios Nacionales de Marketing

Como ya anunciamos hace unos meses, Paulo Soares, Regional Managing Director para el sur de Europa en Campofrío Food Group, preside el jurado de la XII edición de los Premios Nacionales de Marketing 2020 y está acompañado por los siguientes profesionales:

Mónica Agustí, directora de Medios en MediaMarkt

Santiago Alfonso, director de Marketing en Cosentino

Patricia Alonso, directora de Marketing y E-commerce en Adolfo Domínguez

Silvia Bajo, directora corporativa de Marca en Bankia

Paloma Cabrera, directora de Marketing y Comunicación (Iberia) en Accenture

Celia Caño, directora general en Equmedia

Víctor Conde, director general en la Asociación de Marketing de España

Laura Durán, directora de Marketing en Ikea Ibérica

Beatriz Faustino, directora Digital y Medios en McDonald’s España

Albert García, director de Marketing en Volkswagen Group España

Miguel Ángel Gómez, Marketing and Analytics Director en Air Miles España (Travel Club)

Víctor Gonzalo, subdirector general corporativo de Marketing y Comunicación en Opticalia Global Holding S.A.

Lourdes Hernández-Aja, directora de Marketing en Calidalia

Javier Herrero-Velarde, director de Nuevos Negocios y director de Cervecera Independiente en Grupo Mahou-SanMiguel

Patricia Jiménez, directora de Marketing y Comunicación en MetLife Iberia

Isabel Lara, vicepresidente en Atrevia

Enrique Moreno, director de Marca y Activos en LaLiga

Elisa Montserrat, directora de Marketing en la Universidad de Navarra

Ramiro Sánchez, CMO España y Portugal en Google

Adolfo Torre, Head of Marketing Meals Spain & Portugal en Mondelez

El jurado de la categoría LATAM está compuesto por:

Yair Arón Adaro, presidente en la Asociación de Profesionales en Marketing (Argentina)

Jorge Abuchalja, presidente en la Asociación de Dirigentes de Marketing (Uruguay)

Adrián Cordero, director de Desarrollo Corporativo en BBDO (España)

Óscar Dávila, director gerente en Casa América (España)

Guillermo Canut, gerente Comercial en Federada Salud (Argentina)

María Candela Bach, gerente de Ventas región NEA en Latam Airlines

(Argentina)

Xiomara Herrera, directora de Relaciones Públicas para Marcas en Ogilvy (El Salvador)

Santiago Morales, director de Marketing en OLX (Colombia)

Benjamín Romero, gerente Comercial y de Marketing en la Federación Peruana de Fútbol (Perú)

La empresa global de comunicación y posicionamiento estratégico ATREVIA gestiona, por cuarto año consecutivo, la Secretaría Técnica de estos galardones.

El 25 de junio, los miembros del jurado elegirán a los premiados que después se darán a conocer en la gala de entrega de los Premios Nacionales de Marketing, que tendrá lugar el día 17 de septiembre en Zalacaín LaFinca y que será presentada una vez más por Andrés Caparrós.

La edición de 2020 tendrá como hilo conductor "La transversalidad de la función del marketing". Un leitmotiv con el que se busca destacar la creciente importancia estratégica del marketing en la vida y sostenibilidad de las empresas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.