La logística, cada vez más relevante para diseñar cualquier estrategia de ecommerce, según Mediapost

Aunque se esté en fase de estabilización, Directia, la unidad de negocio de Mediapost especializada en logística relacional, prevé que el ecommerce español conserve gran parte de los compradores que ha ganado a raíz de la crisis del coronavirus. Según el II Estudio de Marketing Relacional en España, elaborado por Mediapost y Kantar, la comodidad y la flexibilidad horaria son los puntos que más destacan los españoles a favor del comercio electrónico y en cuyo éxito la logística tiene mucho que decir La crisis del coronavirus y los meses de confinamiento han desencadenado un gran aumento del uso del ecommerce entre los españoles, tendencia que ha llegado para quedarse. Para dar respuesta a esta demanda, quienes opten ahora por lanzar un ecommerce deberán diseñar su estrategia partiendo de la logística. Así lo afirma Directia, la unidad de negocio de Mediapost especializada en soluciones logísticas, en su recién publicada guía Logística ecommerce: claves para el éxito de una tienda online, disponible para su descarga en este enlace.

Ya es una realidad que los consumidores han cambiado sus hábitos de compra en favor del comercio online. Solo durante la semana del 23 de marzo, el tráfico en supermercados online se llegó a duplicar frente a las compras realizadas cualquier otra semana del periodo anterior, según un informe de Netquest.

Incluso durante el periodo comprendido entre el 7 de abril y el 5 de mayo, cuando el ecommerce español ha alcanzado una fase de estabilización, categorías como deporte (+48%), mobiliario (+27%), jardinería (+16%) y mascotas (+11%) siguen experimentando un aumento de la demanda online, como indica la 3ª oleada de la situación del ecommerce español, publicada por Guillem Sanz. La tendencia de comprar online perdurará, según datos de EAE: un 30% de los encuestados afirma que comprará más por internet a raíz de la crisis del covid-19.

Para responder a esta demanda, tanto los ecommerce existentes como los nuevos por llegar deberán diseñar su estrategia desde el punto de vista de la logística, que será la partida más importante, ya que no solo afecta a la cuenta de resultados sino también a la experiencia del consumidor. "Muchos ecommerce no han sido conscientes hasta este momento de la verdadera importancia de situar la logística en el centro de su estrategia y se han encontrado con una oportunidad que no han podido explotar al máximo", afirma David Arteaga, responsable de Directia.

De acuerdo con el II Estudio de Marketing Re­lacional en España presentado recientemente por Mediapost, la comodidad de recibir el producto en casa y la flexibilidad horaria son los puntos que más destacan los españoles con res­pecto al comercio electrónico, en cuyo éxito la logística tienen mucho que decir. En cuanto a los factores a mejorar, para 4 de cada 10 españoles el principal son las políticas de devolución, es decir, todo lo relacionado con la llamada logística inversa.

Durante los meses de marzo y abril, el distribuidor para estancos Estanclick ha registrado un aumento en el número de pedidos del 95% con respecto al mismo periodo de 2019. En el caso de Vivaelcole.com, la tienda online de productos escolares, en los meses de abril y mayo ese crecimiento ha sido del 319%. "Por lo general, el grueso de nuestros pedidos se da a partir de la segunda quincena de agosto, para preparar el año escolar", explica Jesús Muñoz, CEO de Vivaelcole.com. "Solo gracias a nuestra firme apuesta por la logística como piedra angular de nuestro ecommerce hemos sido capaces de solventar con éxito un aumento así en un periodo diferente".