La incertidumbre económica dispara el interés por el marketing de afiliados en España, según CEMD solutions Comunicae

lunes, 8 de junio de 2020, 14:31 h (CET) La crisis económica ha incrementado la búsqueda de información sobre nuevas vías de monetización de blogs. CEMD solutions, empresa líder del sector de la consultoría estratégica y digital, desvela las claves de este fenómeno El interés por el marketing de afiliación en España como forma de obtener ingresos vía digital, alcanza sus valores máximos durante el mes de abril de 2020.

A tenor de la opinión de expertos como CEMD solutions, esta tendencia de búsqueda de información se mantuvo clara durante las semanas centrales del mes de abril, coincidentes con la fase 0 del confinamiento.

La necesidad de paliar la inseguridad económica, generada durante estas fechas, ha podido ser el detonante de las búsquedas de información de este método de monetizar blogs.

Ingresos digitales: ¿la panacea o una nueva burbuja?

Muchas de estas personas, se preguntan si el marketing de afiliados podrá ser la panacea para obtener ingresos, o simplemente pueda tratarse de una burbuja más, como muchas de las que ya existen en la red.

Según Miriam Bustos de CEMD solutions: "No debemos perder de vista que monetizar mediante sistema de afiliados tiene pros y contras propios que hay que sopesar, como cualquier otro proyecto; siendo una de las ventajas más interesantes que nos permite emprender sin arriesgar una costosa inversión en términos económicos":

Una forma de emprendimiento digital

El marketing de afiliados es una forma de emprendimiento digital en la que, mediante opiniones y comparativas en un blog o web, se orienta al usuario que busca información sobre un determinado producto en la red. En el caso de que la venta llegue a buen término, el afiliado obtendrá una comisión por dicha transacción.

Aunque muchas personas puedan ver en el marketing de afiliados una tabla de salvación para situaciones complicadas, los expertos de CEMD solutions coinciden en que: "Como cualquier tipo de emprendimiento, y el campo digital no es una excepción, el marketing de afiliados requiere trabajo, y dependiendo del ámbito que escojamos, puede convertirse en un nicho disputado. Lo cierto es que proporciona una base de conocimientos digitales muy sólida, cuando se realiza correctamente, y puede convertirse en una forma de reciclarse en términos laborales mientras generas ingresos complementarios".

Cada vez más empresas se apuntan a este modo alternativo a la publicidad tradicional, en la que son otros consumidores y no la propia marca, la que habla sobre sus productos, aportando más información y mayores dosis de credibilidad al proceso.

En la actualidad, son muchas las empresas y marketplaces que ofrecen programas de afiliación. Amazon constituye el gran gigante y referente más conocido de uso enlaces de afiliado en España. Pero también otras firmas de gran consumo, como El Corte Inglés o Zalando tienen sus programas de afiliación.

"Conviene examinar cuidadosamente las condiciones del acuerdo de afiliado para conocer exactamente detalles cruciales, como qué porcentaje de comisión nos corresponde, o en qué términos se cobra", concluyen desde CEMD solutions.

