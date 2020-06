Alliance Healthcare cuenta con Adecco para mejorar la gestión de los RR.HH. en sus farmacias Comunicae

lunes, 8 de junio de 2020, 14:38 h (CET) El líder mundial en la gestión de recursos humanos pondrá sus servicios a disposición de las más de 7.000 farmacias y laboratorios integrados en la red que Alliance Healthcare tiene por todo el país, en materia de selección y contratación de nuevos profesionales, así como en la formación de sus trabajadores Alliance Healthcare, proveedor de soluciones para el sector farmacéutico, ha firmado un acuerdo con Adecco, a través del cual, el líder mundial en la gestión de recursos humanos pondrá sus servicios a disposición de las más de 7.000 farmacias y laboratorios integradas en la red nacional de la farmacéutica, en materia de selección y contratación de nuevos profesionales, así como en la formación de sus trabajadores.

Dicho acuerdo es fruto de las necesidades detectadas y recogidas por Alliance Healthcare entre sus colaboradores, con el fin de ayudarles en la selección y gestión de sus Recursos Humanos. En palabras de Remedios Parra, manufacturers and pharmacies director de Alliance Healthcare: “queremos seguir creando soluciones que ayuden realmente a la farmacia en la gestión de su a día a día. Gracias a este acuerdo con Adecco, estamos preparados para darles soporte también en la selección y gestión del personal. Unir fuerzas con una empresa como Adecco nos va a permitir poner a disposición de nuestras farmacias cliente una plataforma para gestionar sus recursos humanos de una manera mucho más eficiente. Estamos seguros de que esta nueva herramienta se convertirá, en poco tiempo, en indispensable para ellas”.

Adecco Life Sciences, área especializada en el sector, será la encargada de reclutar, seleccionar, contratar, formar y de la puesta a disposición de profesionales para las oficinas de farmacia de Alliance Healthcare, avalada por un gran expertise: más de 300 consultores especializados, 7.000 contrataciones en el sector en 2019 y una amplia base de candidatos especializados (más de 90.000) en el sector farmacéutico, bioquímico y sanitario.

Así, cada oficina de farmacia de la red de Alliance Healthcare que necesite disponer de estos servicios contará con un plan a medida para sus necesidades, gracias a este nuevo acuerdo.

Para Elena Riber, directora del Sector Life Sciences en el Grupo Adecco: “para Adecco es una magnífica oportunidad trabajar de la mano de una gran compañía como es Alliance Healthcare, de referencia en el sector farmacéutico. Desde la división Life Sciences pondremos nuestro conocimiento especializado para aportar la experiencia y los expertos necesarios en el desarrollo de este importante proyecto, y siempre desde el talento Adecco”.

Adecco Life Sciences cuenta con una amplia base de candidatos especializados en el sector farmacéutico, bioquímico y sanitario que abarca desde perfiles técnicos y auxiliares propios de la industria (farmacéuticos, técnicos de registro, técnicos de farmacovigilancia, etc.) a perfiles administrativos o comerciales, para entrar a formar parte de la plantilla de los colaboradores de Alliance Healthcare.

