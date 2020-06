​Ventajas de la compra y venta de segunda mano

Cuando realizamos compras a todos nos gusta encontrar lo que solemos llamar “gangas” o “chollos”. Esto ocurre especialmente en la compra de artículos de segunda mano, un mercado en crecimiento y cada vez más normalizado.



¿Qué tienen de especial los artículos de segunda mano?

El primer pensamiento que tendremos probablemente sea el bajo precio en comparación a los artículos nuevos. Sin embargo, en la compra de segunda mano no todo es la economía, sino el dar con artículos difíciles de encontrar y/o de buena calidad. Las ventas de segunda mano muchas veces se basan en las compras impulsivas. En esto nos referimos a la persona que lo compró nuevo pero que al poco tiempo decide que no lo necesita.



De este modo tendremos artículos seminuevos a un precio inferior al original. Además así, tendremos la experiencia del primer usuario, que nos podrá aportar conocimiento de primera mano sobre el producto que estamos comprando. Con la experiencia del comprador inicial tendremos más información sobre si el artículo es lo que realmente buscamos.



¿Dónde encontrar las mejores oportunidades? Uno de los principales inconvenientes de la compra de segunda mano es no saber dónde o cómo buscar. Las ofertas están ahí, los artículos que buscamos también, pero en muchas ocasiones nos cuesta tanto encontrarlos que nos damos por vencidos en plena búsqueda. Es cuando entran en juego páginas como www.compra-venta.es.



Se trata de un motor de búsqueda que te ayudará a encontrar entre todos los anuncios de la web aquello que estás buscando. De este modo evitarás ir saltando de una página a otra abriendo montones de pestañas durante horas. Tendrás al alcance de un click los mejores anuncios de compra y venta de entre más de 40 millones de resultados de los grandes sitios como Ebay o Milanuncios entre otros.



¿Cómo funciona? Como hemos dicho antes, se encargará de recopilar las mejores ofertas entre las grandes webs de España. Y aunque en tus búsquedas te ofrecerá primero los anuncios que más te puedan interesar, tú podrás encargarte de filtrarlos a tu gusto. Alguno de los términos por los que podrás organizar los resultados son: presupuesto, marcas, características y otras funciones o aspectos más específicos del artículo que estemos buscando. Todo para hacerte más fácil la búsqueda de ese producto.



Aun así no todo es buscar y encontrar al momento. Si en alguna ocasión buscas algún artículo pero no obtienes resultados, o no los que tú deseabas, puedes crear una alerta. Su funcionamiento es simple, nosotros creamos la alerta del artículo que nos interesa en la web y en cuanto se publique un anuncio de dicho artículo, nos avisaran a nuestro mail. Así seremos los primeros en enterarnos cuando exista la oferta que estábamos buscando.



¿Quieres vender? Este también es tu lugar Si en lugar de comprar lo que quieres es vender, también hay un hueco para ti en compra-venta.es. Como bien dice su nombre, se trata de un buscador web de compra y venta, teniendo las dos opciones al alcance de tu mano. Los casi 1,6 millones de visitantes únicos al mes, la convierte en el lugar ideal para que encuentren tus anuncios. Sin duda siendo un escaparate ideal para dejarse ver. Además podrás hacerlo de una manera fácil y rápida uniéndote a los más de 25000 usuarios que, cada mes, cierran sus tratos de compra-venta.



¿No eres de España? Presencia internacional Compra-venta.es forma parte de un grupo internacional que trabaja en numerosos países de Europa (España, UK, Francia, Italia, etc.), India, EE.UU. y Sudamérica entre otros. ¿Aún no has encontrado lo que buscas? ¿Quieres vender eso que ya no usas? Quizá este sea tu momento para hacerlo de la mejor forma.