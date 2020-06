Facebook rectifica y revisará sus políticas contra quienes promuevan la violencia policial Zuckerberg se ha mostrado en desacuerdo con políticas como la de Twitter de etiquetar contenidos y ha asegurado que "si un contenido incita a la violencia, la medida adecuada es eliminarlo" Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 8 de junio de 2020, 13:20 h (CET) Facebook rectificará sus políticas de revisión de contenidos como respuesta al movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos y las modificará para evitar que se promueva la violencia policial o el uso excesivo de la fuerza.

Así lo ha anunciado el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, en una publicación en su cuenta oficial de Facebook en la que reconoce haber cambiado de opinión con respecto a su postura de hace una semana. Entonces aseguró en una entrevista con Fox que Facebook no limitaría la difusión de publicaciones de políticos, como hizo Twitter con una publicación del presidente Donald Trump, que avisaba de que habría "tiroteos" si se producían saqueos en las protestas.



Ahora, el ejecutivo estadounidense ha proporcionado una lista de medidas que la compañía tomará en respuesta al movimiento Black Lives Matter a favor de la igualdad de la comunidad negra en Estados Unidos, el cual Zuckerberg ha asegurado que apoya y que espera que sus plataformas tengan "un papel lo más positivo posible" a la hora de combatir la injusticia racial.



La primera de ellas hace referencia a la revisión del debate en torno al uso de violencia por parte del Estado en dos situaciones: la violencia policial o el uso de excesivo de la fuerza y los contextos de países con "malestar social o conflictos violentos".



En estas situaciones, Zuckerberg ha avisado de que Facebook podría tomar "políticas adicionales o medidas de integridad" para evitar la discusión o los contenidos violentos que amenacen a los estados en conflicto.



Asimismo, Facebook estudia revisar sus políticas de contenido en relación a la "supresión de votantes", con el objetivo de "tener en cuenta las realidades de las votaciones en plena pandemia", especialmente de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.



Zuckerberg señala que "hay una buena posibilidad de que haya temor y confusión sin precedentes en torno a las urnas en noviembre, y algunos probablemente tratarán de capitalizar esa confusión", y hace así referencia a publicaciones como las del presidente Donald Trump de hace dos semanas, que valoraba el voto virtual por 'email' como "amañado" y que fue etiquetada como información falsa en Twitter.



En relación a esto, Facebook también "valorará opciones potenciales para gestionar el contenido que viole o parcialmente viole sus políticas" que vayan "más allá de decidir mantenerlo o eliminarlo", como en el caso de la incitación a la violencia.



Zuckerberg se ha mostrado en desacuerdo con políticas como la de Twitter de etiquetar contenidos y ha asegurado que "si un contenido incita a la violencia, la medida adecuada es eliminarlo", incluso si procede de un político. No obstante, Facebook escuchará las ideas de quienes propongan alternativas y "continuará la discusión pronto".

En cuanto al resto de medidas, Facebook trabaja también en un "proceso de toma de decisiones más claro y transparente", revisará sus equipos de asesores para asegurar la diversidad, desarrollará "productos para avanzar en la justicia racial" y trabaja en un nuevo 'hub' con información para permitir a los votantes informarse antes de las elecciones.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Steam integrará el servicio de suscripción de videojuegos EA Access en verano EA volvió a distribuir sus videojuegos en Steam el pasado año tras un periodo en el que solamente se encontraban disponibles en sus plataformas propias y anunció que EA Access Hackers chinos e iraníes dirigen ataques de phishing al personal de campaña de Biden y Trump El directivo asegura que no han detectado que las cuentas afectadas hayan sido comprometidas, y que procedieron a avisar de intentos de ataques gubernamentales para que los objetivos pudieran tomar medidas Transformación Digital y Seguridad, prioridades de los negocios después de la Covid-19 El cambio de prioridades ha sido tal que la expansión de negocio, el mantenimiento de las instalaciones o la promoción y el marketing, aspectos que tradicionalmente siempre habían sido claves para el pequeño comercio, han pasado ahora a un segundo plano Snapchat anuncia que dejará de promocionar las publicaciones de Trump en la red social A finales de mayo, Twitter incluyó por primera vez una verificación de hechos en dos mensajes de Trump que afirmaban que las papeletas para votar por correo conducirían a un fraude ACN – modelo único de marketing ACN está funcionando en 27 países logrando un éxito mundial