El Turismo Circular y Sostenible, claves para abordar los retos de futuro y el Green Deal

El equipo de España de The Climate Reality Project Europe ha presentado a profesionales del sector turístico el Decálogo por un Futuro Verde para España. Dicha mesa de expertos ha estado formada por Lourdes Ripoll, vicepresidenta de RSC de Meliá Hotels International, Meliá; Brigitte Hidalgo, directora de operaciones de Weekendesk, y Cristina Moreno, responsable de Asuntos Públicos y Comunicación en la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (APROCTA). Los ponentes han debatido sobre el turismo circular y sostenible como herramienta para reactivar la economía tras el frenazo que ha supuesto el COVID-19. El encuentro ha contado con la presentación y moderación de Didier Lagae, CEO de la consultora MARCO y Líder Climático.



El Turismo Circular es una de las 10 líneas de acción contempladas en el decálogo presentado por el equipo de España de The Climate Reality Project Europe, que plantea un modelo de turismo más respetuoso con el medio ambiente. Algunas de las líneas de acción que explica dicho manifiesto son: poner un precio al carbono, apoyar la producción de energías renovables, impulsar una movilidad no contaminante, proteger la biodiversidad, fomentar la agricultura sostenible, invertir en aguas limpias, extender la economía circular, adaptarse a nuevas ciudades sostenibles y fomentar la producción y gestión industrial sostenible.



En lo que respecta al turismo sostenible, The Climate Reality Project Europe considera que es necesario plantear un modelo que mejore el entorno y que no sea solo una fuente de consumo de recursos locales y contaminación. Los medios de transporte tienen un papel fundamental en esta tarea. Las aerolíneas y navieras deben reducir sus emisiones con motores y carburantes más eficientes y pagar por las emisiones que generen. Una opción que adquiere cada vez más relevancia es reducir la oferta de vuelos de cercanía que puedan ser sustituidos por el tren.



Cristina Moreno, de la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo, ha explicado que el sector lleva años trabajando para ser más eficiente y sostenible, apostando por iniciativas como el Plan CORSIA, una medida diseñada para compensar las emisiones de CO2 procedentes de la aviación, aunque reconoce que la crisis del COVID-19 “ha marcado un punto de inflexión en nuestra mentalidad como sociedad porque nos ha hecho replantarnos un mundo mejor”.



“Comenzamos el año yendo de la mano de Ministerio de Transición Ecológica porque consideramos que hay mucho que hacer a corto plazo. Por una parte, tenemos que invertir en I+D+I y hay que promover la eficiencia de cara a motores y al desarrollo de nuevos combustibles. Nosotros queremos que los aviones sigan llenos, pero siendo más eficientes y, sobre todo, con rutas más cortas que nos permitan ahorrar mucho combustible, siendo aquí clave el lograr el Cielo Único Europeo”, ha enfatizado.



Apuesta por el turismo local de proximidad

La reducción de emisiones de carbono pasa, en gran medida, por impulsar una movilidad no contaminante y minimizar el uso del transporte buscando promover el turismo de proximidad. Por eso, desde Weekendesk apuestan por escapadas responsables y transformadoras fomentando los viajes cortos, cuya huella de carbono es, según indican desde el portal de viajes, 12 veces menor que la de un viaje largo (0,04 toneladas de CO2 vs. 0,49 toneladas de CO2).