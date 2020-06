​Sen. TED CRUZ: protegiendo la democracia en EE. UU

El miércoles 3 de junio (2020) el Senador de Estados Unidos Ted Cruz (R-Texas), miembro del Comité de asuntos judiciales del Senado, dio una entrevista en el programa “Hannity” del FOX News.



Este mismo día el Senador Cruz participo en la sesión de preguntas y respuestas con el Ex Fiscal General Adjunto de EE. UU. Rod Rosenstein, donde condenó el abuso de poder de la administración Obama al atacar la campaña presidencial y miembros de la administración del presidente Trump.



En 'Hannity', el senador Ted Cruz argumentó que tanto el presidente Obama como el vicepresidente Joe Biden han equipado con artillería de apoyo, respaldo político y armamento al Departamento de Justicia (DOJ), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la comunidad de inteligencia en iniciar investigaciones, sin tener ninguna prueba, contra la campaña del presidente Trump; este acto fue "mucho peor" que los abusos cometidos por el presidente Nixon: "Desde el primer día esto fue un ataque partidista politizado hacía el presidente, contra su campaña, contra su equipo, contra el General Michael Thomas Flynn y Carter Page. Estuvo mal. Fue abusivo. Tome todo lo que Richard Nixon hizo en el cargo que estuvo mal [y] abusando del poder y, en cualquier medida, lo que hicieron Barack Obama y Joe Biden fue mucho, mucho peor".



El Sr. Rosenstein, durante su gestión, ha fallido en reconocer y descubrir la politización de la FBI; el Senador CRUZ dijo: "‘No veo nada, no oigo nada’. Esa fue la defensa de Rod Rosenstein el día de hoy. Esencialmente, firmó los papeles frente a él. Dijo que no leyó la solicitud de FISA. Dijo que la había leído rápidamente pero no todas las palabras. Y solo tomó la palabra del FBI por eso. Así que el hecho de que un abogado del FBI estuvo alterando documentos de manera fraudulenta [a pesar de eso], él no hizo ninguna pregunta. El hecho de que el expediente de Steele estuvo completamente repudiado en este tiempo, él no hizo ninguna pregunta. El hecho de que Strzok y Page eran tremendamente partidistas y él lo sabía, igual no hizo preguntas sobre eso. El hecho de que el DNC (The Democratic National Committee) pagó por el grotesco expediente de Steele, [Rosenstein] no hizo esas preguntas en absoluto.” "Escucha, la razón porque alguien se nombra en una posición de liderazgo en el Departamento de Justicia o en el FBI es para liderar. Y eso significa que, si la institución se ha corrompida y convertido en un arma partisana, tienes que hacer las preguntas difíciles. Y tristemente, en su testimonio de hoy es claro que no las hizo estas preguntas."



El Senador Ted Cruz criticó el papel del exfiscal general adjunto Rod Rosenstein en la investigación de Rusia durante una tensa audiencia en el Senado, diciendo que era ‘cómplice "o" extremadamente negligente’. El Senador Cruz (republicano de Texas), presionó a Rosenstein para dar explicaciones con relación a la falta de preguntas, sobre la investigación que una vez supervisó, que la describió como una de las investigaciones más importantes en el Departamento de Justicia. Cruz describió el Departamento de Justicia, a la llegada de Rosenstein como fiscal general adjunto, como "corrupto y politizado". Cruz pasó a enumerar las acciones de Rosenstein como fiscal general adjunto con respecto a la investigación de Rusia, incluido “el nombramiento [hecho por Rosenstein] el 17 de mayo del 2017 de Robert Mueller como abogado especial; su firma del 29 de junio del 2017 de la renovación de la orden de FISA para el Sr. Page; y su memorando 'alcance' para la investigación de Mueller, del 2 agosto del 2017".