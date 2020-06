Zulux consolida su modelo de negocio en franquicia dentro de la crisis del Covid-19 Comunicae

lunes, 8 de junio de 2020, 11:05 h (CET) La empresa referente en eficiencia energética en comunidades de propietarios surge como oportunidad de emprendimiento en la crisis del Covid-19 Antes de nada, centrarnos en el Informe Actual sobre Franquicias, donde habla del Impacto del COVID19 y de donde obtenemos estos datos:

El 81% de las redes de franquicia o, lo que es lo mismo, 1.041 redes de las 1.284 que vienen operando, han tenido que ver como sus establecimientos franquiciados tienen que cerrar temporalmente.

Una vez dicho esto, se incide en que actualmente la sostenibilidad energética se ha convertido en uno de los puntos principales en las asambleas de las comunidades de vecinos, numerosas investigaciones realizadas en el territorio nacional cifran el potencial de ahorro energético en más del 40%, por lo que las empresas dedicadas a las auditorías energéticas representan un mecanismo importante en cuanto al ahorro económico y energético de dichas comunidades de propietarios.

Hoy es posible detenerse en la franquicia Zulux, ya que ofrece un modelo de negocio que combina innovación y servicio dando lugar a la prestación de servicios y soluciones de gestión y eficiencia energética en comunidades de propietarios, garantizando por contrato un ahorro económico visible desde la primera factura mensual en cualquier comunidad de propietarios. Y gracias a esa Garantía de Contrato, sus ingresos no se han visto afectados por esta crisis que atraviesa el país, teniendo unas amplias expectativas de crecimiento, debido a que en tiempos de crisis, los negocios dedicados al ahorro sin inversión, son altamente demandados.

Tras 30 años de experiencia en el sector de la Ingeniería Eléctrica, el equipo de Zulux ofrece un servicio completo y personalizado enfocado a un target de clientes muy específico y con gran potencial de captación.

La franquicia Zulux se ha convertido en una de las oportunidades más ventajosas de emprendimiento porque ofrece un negocio rentable y seguro, en un sector con escasa competencia y amplio nicho de mercado, debido a que empresas de la competencia se han centrado en comercios y empresas, desatendiendo a las comunidades de vecinos, las cuales además de crecer año tras año, no presentan incidencias en los pagos y su optimización energética tiene actualmente amplio recorrido.

Desde la Consultora Tormo Franquicias Consulting ven sin duda esta marca como una gran oportunidad de inversión en los tiempos que corren. Borja Sánchez, director de expansión de Tormo Franquicias Consulting afirma: “Zulux representa una excelente opción para cualquier emprendedor o persona que se haya quedado en paro tras el Covid-19 y quiera optar por un modelo altamente rentable y seguro. Las empresas pueden cerrar y verse afectadas por la crisis, pero no así las urbanizaciones, comunidades de propietarios o fincas; se trata de un nicho muy estable y un modelo de negocio sencillo, muy escalable y que sin duda está dando mucho que hablar ahora mismo.También se trata de un concepto muy interesante para administradores de fincas que ya dispongan de una cartera de comunidades”.

La compañía ofrece a cualquier persona un negocio con visión de futuro, rentable y conocido por una inversión mínima desde 45.000 €, donde tendrán un asesoramiento, formación y apoyo continuo para obtener una rápida amortización etc. Además, la marca dispone de beneficiosos acuerdos con entidades bancarias de renombre a nivel nacional.

Para más información, contacte, sin compromiso, con su departamento de expansión donde le facilitarán sin compromiso toda la información que precise.

