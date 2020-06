Aerelle® Blue, nueva fibra de relleno para ropa de cama que contribuye a disminuir el plástico del océano Comunicae

viernes, 5 de junio de 2020, 16:18 h (CET) Aerelle® Blue es una fibra muy cómoda para edredones nórdicos y almohadas, producida a partir del reciclaje de plástico (denominado Social Plastic®) y recolectado por Plastic Bank, empresa social que trabaja para evitar que los plásticos lleguen a los océanos y playas y que ayuda a las personas que viven en las zonas de recolección a conseguir un futuro mejor. ADVANSA utiliza el Social Plastic® en forma de copos de PET como materia prima valiosa en la fabricación de fibras de relleno Una nueva vida para el plástico reciclado

Aerelle® Blue es una fibra de relleno ideal para colchones, edredones nórdicos y almohadas producida a partir del reciclaje de plástico, evitando así el flujo de residuos plásticos a los océanos, uno de los problemas ambientales más urgentes en la actualidad. La línea cuenta además con una versión premium más aislante bajo la marca Suprelle® Blue.

Desde hace años ADVANSA ha desarrollado una exhaustiva y firme estrategia de sostenibilidad que le ha llevado a crear un acuerdo de colaboración con Plastic Bank con el fin de reutilizar el plástico recolectado antes de que llegue a ríos y océanos. El objetivo de este proyecto social es ayudar a prevenir y reducir el flujo de desechos plásticos hacia los océanos o playas, en regiones costeras que no cuentan con sistemas eficientes y formales de desechos o de reciclaje, al tiempo que abre nuevas oportunidades para las personas que viven en la pobreza.

Plastic Bank ofrece incentivos a los recolectores en efectivo o en forma de tokens digitales (unidad de valor emitida por una entidad privada) asegurados por Blockchain, con los que aumentan sus ingresos y brindan mejores oportunidades para ellos y sus familias. El Social Plastic®, creado a partir de los ecosistemas de Plastic Bank, ayuda a las personas que viven en la pobreza a construir un futuro más próspero y mejorar el medio ambiente.

Las fibras de relleno de alta tecnología Aerelle® Blue están fabricadas a partir de los copos de plástico reciclado en la fábrica de ADVANSA en Alemania. Posteriormente, la empresa española Mash® utiliza estas fibras de poliéster en la fabricación de almohadas y edredones nórdicos de alta calidad en la gama de productos “Ocean Protect”. De hecho, la almohada “Ocean Protect” de Mash® ha sido elegida por los consumidores Producto del Año en 2020, con el gran Premio a la Innovación en la categoría de almohadas.

Con esta asociación, ADVANSA da un paso más en su Programa de Sostenibilidad, dando la oportunidad a aquellos que se preocupan por el cuidado del medio ambiente, de optar por productos más responsables y sostenibles.

Dormir bien y cuidar de los mares

La fibra de poliéster Aerelle® Blue no sólo contribuye a mantener los océanos limpios, también favorece el mejor de los sueños ya que se trata de un relleno extremadamente suave y confortable, que mantiene su forma y genera un microclima equilibrado, lo que hace que sea ideal para edredones nórdicos y almohadas.

Certificados de calidad

Gracias a una tecnología puntera en su planta de Alemania, ADVANSA puede garantizar los beneficios de alta calidad y comodidad para estas fibras de poliéster, que también cuentan con la exigente Etiqueta Ecológica Europea (Ecolabel), siendo el único fabricante que la tiene. La Ecolabel garantiza sus calidades medioambientales, su durabilidad y sus rendimientos técnicos. Esto se traduce en unos rellenos de fibra para almohadas, edredones nórdicos y colchones más esponjosos, suaves y duraderos. Todos los productos de ropa de cama Mash®, producidos con el relleno de fibra Aerelle® Blue, llevan una etiqueta numerada individualmente para garantizar una trazabilidad y transparencia completas.

La fiabilidad y la credibilidad ecológica están respaldadas por un proceso de certificación como es el Estándar GRS (Global Recycling Standard), que busca comprobar el contenido reciclado de los productos y verificar prácticas sociales, medioambientales y químicas responsables en su producción.

Además, las fibras de poliéster ADVANSA se benefician del certificado Oeko-Tex® Standard 100, la etiqueta ecológica para productos textiles, que verifica que las fibras no presentan un riesgo para la salud del consumidor, no utilizan materiales dañinos en su composición y son ecológicas.

La recolección controlada y la fabricación de materiales de alta calidad son factores clave en el éxito de las fibras de Aerelle® Blue, desde su creación hasta la comodidad duradera que brinda la ropa de cama.

Disponibilidad y precio de los productos

Las almohadas y edredones de la gama “Ocean Protect” de Mash®, rellenas de fibras Aerelle® Blue, se pueden encontrar en grandes almacenes, colchonerías y tiendas especializadas.

Almohada Mash ® “Stop Ocean Plastic” con fibras Aerelle® Blue: 40x70cm: 38 €

Edredón Mash® “Stop Ocean Plastic” con fibras Aerelle® Blue: 150x200cm: 86 € MediaKit



