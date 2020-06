​¿Por qué es importante un seguro de hogar en verano? La protección ante robos es el principal motivo por el que necesitas un seguro de hogar para la temporada estival Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 5 de junio de 2020, 17:06 h (CET)

Contar con un seguro de hogar en verano es una doble garantía de la que no debes prescindir. Por un lado, protegerá tu casa habitual durante el tiempo que estés de vacaciones o mientras te vayas de escapada de fin de semana. Por otro lado, si tienes una segunda residencia a la que acudes en verano, es conveniente que esté protegida ante cualquier imprevisto que pueda surgir mientras la ocupas en la temporada estival.



Los meses de mayo y junio, previos a la llegada del verano, son los preferidos por muchos propietarios para adquirir un seguro de hogar. Y es que, según la patronal de seguros de España, un 25 % de los hogares de nuestro país no están todavía asegurados. El aspecto económico es uno de los grandes impedimentos a la hora de asegurar una vivienda, por lo que un comparador de seguros de hogar te ayudará a elegir el más adecuado para ti, en función de tus necesidades y presupuesto.



Los motivos por los que contratar un seguro de hogar en verano La protección ante robos es el principal motivo por el que necesitas un seguro de hogar para la temporada estival. Esta cobertura no puede faltar en tu seguro para garantizarte que tu vivienda habitual está protegida ante eventuales robos durante el tiempo que no estés en ella. También se recomienda para proteger las segundas viviendas durante el resto del año, tiempo durante el que permanecen deshabitadas.



En cuanto a la residencia de verano, un seguro de hogar te dará la tranquilidad que necesitas para el periodo que pases en ella. Después de un período de inactividad, es importante hacer una revisión que te permita verificar que todo funciona correctamente: la cerrajería de puertas y ventanas, el cuadro eléctrico, la fontanería, las persianas... Durante esta revisión es importante comprobar que nada ha sido forzado por parte de una persona ajena a la vivienda para intentar acceder a ella. También deberás revisar la instalación de fontanería, así como descartar la aparición de humedades.



La cobertura de responsabilidad civil es otro de los motivos que debes valorar a la hora de contratar un seguro de hogar. Es una de las partes más importantes de la póliza, ya que te permitirá hacer frente a posibles daños derivados de negligencias ocasionadas por inquilinos o personas de la familia. Es especialmente importante contar con esta cobertura si alquilas tu vivienda habitual durante el verano, por ejemplo. En relación con esta cobertura está la de daños estéticos, incluida en numerosos seguros. Un motivo a tener en cuenta si te preocupan los desperfectos que puedan causar las inclemencias del tiempo en el exterior de tu vivienda.



Por último, el buen funcionamiento de la tecnología de tu hogar puede que sea prioritario para ti. En verano tienes mucho tiempo libre y seguramente dedicarás parte de él al ocio mediante algún dispositivo electrónico. En tal caso deberás valorar los seguros con cobertura de asistencia informática, que te permitirán disfrutar de tu tecnología sin preocuparte de imprevistos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.