StreetVet y Homely Home, ganadores del Premio Purina BetterwithPets 2020 Comunicae

viernes, 5 de junio de 2020, 14:46 h (CET) Se han presentado más de 150 candidaturas de más de 20 países para optar a este premio, que reconoce aquellas iniciativas que aprovechan el vínculo positivo entre humanos y animales en beneficio de las comunidades de toda Europa, Oriente Medio y Norte de África Purina ha anunciado los ganadores de la edición 2020 del Premio BetterwithPets, en un fórum virtual celebrado en un streaming en directo en Youtube. El premio impulsa y apoya las innovaciones que aprovechan el vínculo mascota-humano para abordar los problemas de la sociedad, y se organiza en colaboración con Ashoka, pionera en el campo del emprendiduría social.

El Premio BetterwithPets presenta dos categorías y un premio total de 120.000 francos suizos, para reconocer a aquellos emprendedores que se han presentado como candidatos al premio con un proyecto innovador ya implementado o una iniciativa innovadora en fase de idea.

El ganador, StreetVet Accredited Hostel Scheme, en la categoría Proyecto Innovador Implementado, ha sido galardonado con 50.000 francos suizos, y como subcampeón, Gamelles Pleines (Francia) ha recibido 20.000 francos suizos. El resto de grandes finalistas Courthouse Dogs Research (España), Evi’dence (Francia), y Reading Dogs (Emiratos Árabes Unidos) se han llevado 10.000 francos suizos cada uno.

El ganador Homely Home, en la categoría Iniciativa Innovadora en Fase de Idea, ha sido premiado con 10.000 francos suizos, mientras que el finalista SoliVet (Francia) ha recibido 6.000 francos suizos y Pet Met (Arabia Saudí) se ha llevado 2.000 francos suizos. Además, los empleados de Purina y Ashoka también han tenido la oportunidad de votar por su innovación favorita en la fase de idea, y en este sentido, han seleccionado a Pet Me, que recibirá adicionalmente 2.000 francos suizos.

El Premio ha contado con más de 150 candidaturas de 23 países de toda Europa, Oriente Medio y África del Norte, de entre los que han sido seleccionados ocho finalistas -cinco proyectos innovadores implementados y tres iniciativas innovadoras en fase de idea-, para la ceremonia de la gran final del premio BetterwithPets, celebrada recientemente, en streaming y en directo.

Cada uno de los ocho finalistas ha presentado su iniciativa de forma virtual y se han sometido a las preguntas de los miembros del jurado, integrado por los expertos: Kerstin Schmeiduch; Dra. Michelle Lem; Profesora Dra. Marie-Jose Enders-Slegers; Profesor Daniel Mills y Profesor Jeff French. El público, compuesto por empleados de Purina y Ashoka, veterinarios, académicos, ONG y medios de comunicación, han seguido el evento en el que ha tenido lugar la entrega de premios a cargo de Bernard Meunier, CEO de Nestlé Purina PetCare EMENA.

En palabras de Bernard Meunier, CEO de Nestlé Purina PetCare EMENA: "Especialmente en tiempos complejos como estos, es clave la necesidad de innovación social y soluciones creativas que aborden los problemas de la sociedad. Estamos entusiasmados por apoyar a estos emprendedores sociales y contribuir a impulsar el impacto de sus proyectos en la sociedad. Felicitamos a StreetVet y Homely Home, así como a todas las iniciativas presentadas por sus inspiradores lanzamientos. La creatividad e ingenio de cada uno de los emprendedores sociales demuestra el poder mutuo del vínculo mascota-humano y la importancia de trabajar hacia un futuro en el que las soluciones superen a los problemas".

Categoría Proyectos Innovadores Implementados: Ganador

StreetVet Accredited Hostel Scheme ha sido nombrado ganador de la categoría de Proyectos Innovadores Implementados y se le ha concedido la cantidad de 50.000 francos suizos para apoyar y acelerar su iniciativa innovadora. StreetVet se centra en proporcionar atención veterinaria gratuita y accesible a las mascotas cuyos propietarios no tienen hogar o viven en albergues, así como ha revelado una nueva forma creativa en la que podemos aprovechar el poder positivo e impactante del vínculo mascota-humano dentro de la sociedad.

"Todo en StreetVet ha sido para mí una loca aventura, desde una idea – salir solo un día con una mochila, hasta llegar a realizarlo ahora todos los días", afirma Jade Statt, co-fundadora de StreetVet. "Todo viene de nuestros voluntarios, que son increíbles, y de la fuerza del vínculo humano-animal, porque es por esta razón que todos lo estamos haciendo. La mejor parte de este proceso y de StreetVet ha sido la gente que hemos conocido a lo largo del camino, ya sean dueños con sus perros, o gente que ha querido marcar la diferencia".

Categoría Proyecto Innovador Implementado: Subcampeón

Gamelles Pleines ha sido nombrado subcampeón de la categoría de Proyecto Innovador Implementado y ha recibido 20.000 francos suizos para potenciar el impacto de su iniciativa. Gamelles Pleines trabaja en toda Francia para ayudar a los propietarios de mascotas sin hogar a alimentar, cuidar y mantener a sus mascotas, a la vez que aprovecha los beneficios de ser dueño de una mascota para una reintegración social exitosa.

"Es más que ganar un premio, se trata de compartir una idea y un proyecto. Para mí, lo más importante era hacer visible lo invisible, para que la gente pueda mirar a los indigentes y a sus mascotas de manera diferente", señala Yohann Severe, fundador de Gamelles Pleines. "Me siento muy feliz porque este objetivo se está cumpliendo, tanto porque Gamelles Pleines como StreetVet están actuando por la misma causa en dos países diferentes. Es una gran victoria para los sin techo".

Iniciativa Innovadora en Fase de Idea: Ganador

Homely Home es el ganador de la categoría de Iniciativas Innovadoras en Fase de Ideas, dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años, y ha sido galardonada con 10.000 francos suizos que serán destinados a desarrollar su idea y evolucionarla hacia un proyecto piloto. Homely Home, que tiene su sede en Rusia, reimagina programas de rehabilitación para personas y mascotas que crean vínculos significativos de por vida y un mayor bienestar.

"El dinero del premio nos ayudará a crear el primer Homely Home y dará un ejemplo de cómo se puede mejorar un proceso de rehabilitación con la presencia de animales", destaca Maxim Alexandrov, fundador del Homely Home. “Podemos impulsar la gran idea de hogares que se centren tanto en la socialización de los animales como en el absoluto poder curativo que el vínculo mascota-humano puede tener en las personas que luchan contra la depresión, la violencia doméstica o la falta de hogar. Todos estos problemas sociales podrían abordarse con un Homely Home local".

Premio Purina BetterwithPets

El premio BetterwithPets es la única iniciativa que se centra en el impulso de proyectos innovadores destinados a aprovechar el poder positivo del vínculo entre las mascotas y los seres humanos.

Tanto los ganadores de los premios como los finalistas podrán acceder a programas adicionales diseñados para apoyar el desarrollo de sus empresas y proyectos. También se invitará a algunos emprendedores innovadores, seleccionados y experimentados, a participar en el Programa de Ampliación del Impacto Social de Purina y Ashoka, mientras que algunos de los jóvenes innovadores con sus iniciativas en fase de ideas podrán optar a un programa de tutoría.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​¿Por qué es importante un seguro de hogar en verano? La protección ante robos es el principal motivo por el que necesitas un seguro de hogar para la temporada estival La fisioterapia es una pieza clave en la recuperación funcional de los pacientes trasplantados Atos desarrolla un proyecto de robotización en Caixa Seguradora BNP Paribas Fortis elige a Worldline para poner en marcha y operar su Contact Service Center omnicanal El sector financiero tradicional reacciona ante la llegada del Digital Banking