La música en vivo vuelve a La Riviera de Madrid con el ciclo 'Crew Nation Presenta' Crew Nation es una iniciativa benéfica creada para ayudar a los miembros de los equipos que trabajan en el backstage y que son la columna vertebral de la música en directo Redacción Siglo XXI

viernes, 5 de junio de 2020, 15:52 h (CET)

Live Nation anuncia este viernes el ciclo de conciertos 'Crew Nation Presenta' en colaboración con La Riviera para recaudar fondos y dar visibilidad a los técnicos de los artistas, músicos y personal de gira que se han visto afectados por la pausa que está viviendo en estos momentos el sector del directo.



El ciclo, que tendrá lugar en el emblemático recinto madrileño, consta de una serie de conciertos de reconocidos artistas nacionales, con un aforo reducido y que se celebrarán en distintas fechas entre el 15 de julio y el 15 de septiembre, informa la promotora a Europa Press.



El objetivo de este ciclo de conciertos es proporcionar una "línea de actividad y apoyo económico a los artistas y a sus equipos, que pueda suplir parte de los compromisos que tuvieran adquiridos para este verano y a la vez reforzar el vínculo entre los artistas locales y sus fans".



Los primeros artistas confirmados en unirse a este cartel son El Kanka, ISEO, IZAL, Izaro, Miss Caffeina, Mr. Kilombo, Muchachito, Rayden, Sex Museum, Sticky M.A., Triángulo de Amor Bizarro, Tu Otra Bonita, Varry Brava y Xoel López.



En las próximas semanas se anunciarán los nombres de todos los artistas que participarán durante los meses de verano en esta iniciativa junto a las fechas exactas de cada uno de los conciertos, adelanta Live Nation.



Estos recitales se realizarán con las últimas medidas de seguridad específicas comunicadas por las autoridades competentes y todos los asistentes serán informados de ellas para su cumplimiento.



Las entradas saldrán a la venta el 22 de junio a las 10:00 horas en www.ticketmaster.es. Los ingresos netos serán destinados a los artistas para que sean distribuidos entre sus técnicos, personal de gira, músicos y colaboradores de la manera que cada artista determine.



Además, un euros de cada entrada será donado a Crew Nation, un fondo de ayuda global para los equipos de los artistas que trabajan en el directo.



Crew Nation es una iniciativa benéfica creada para ayudar a los miembros de los equipos que trabajan en el backstage y que son la columna vertebral de la música en directo. El salario de estas personas depende de la realización de los conciertos que estaban previstos para 2020 y finalmente no podrán llevarse a cabo.



El pasado mes de marzo, Live Nation Entertainment comprometió a través de la iniciativa Crew Nation 10 millones de dólares para ayudar a los profesionales de dichos equipos, donando los 5 millones iniciales y poniendo en marcha una campaña de recaudación de fondos para los alcanzar los 5 millones restantes.

