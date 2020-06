La vacuna de la Covid-19 impulsa el movimiento antivacunas antes de existir

La vacuna de la Covid-19, a la que optan más de 130 proyectos en investigación, ha impulsado el movimiento antivacunas incluso antes de existir. Así lo aseguran desde el Instituto Balmis de Vacunas, organizadores del Simposio Covid-19 Vaccines are coming, que se celebra hoy (17 a 19:30 horas), en el que colabora el Instituto #SaludsinBulos.



“Por primera vez en la historia, nos encontramos con un movimiento antivacunas hacia una vacuna que todavía no existe. En Estados Unidos ya hay un porcentaje importante de la población en contra de esta vacuna. Eso da una idea de la magnitud de los bulos en redes sociales. Con la situación sanitaria actual hemos detectado muchas noticias falsas sobre coronavirus, e incluso, se han vendido vacunas falsas para la Covid-19 a través de internet. En los próximos meses la investigación va a ser muy rápida y pueden surgir múltiples bulos sobre vacunas”, asegura el doctor Francisco Giménez, director del Instituto Balmis de Vacunas.



A pesar de no existir ninguna vacuna comercializada para la Covid-19, ya están circulando muchos bulos sobre vacunas y coronavirus, algunos fomentados por antivacunas y otros por personas con deseos de notoriedad o de rédito político, como el propio Donald Trump, según se recoge en un informe del Instituto #SaludsinBulos en colaboración con el Instituto Balmis. Entre estos bulos figuran que Bill Gates anunció 700.000 muertes por la vacuna, que ya está patentada, que han muerto niños senegaleses en los ensayos clínicos, que habrá millones de dosis disponibles en otoño o que la vacuna de la gripe tiene relación con la aparición de la Covid-19.



La pandemia de la Covid-19 ha provocado la apertura de un gran número de vías de investigación. “En estos momentos, hay 10 vacunas en investigación humana. Si son eficaces y sin efectos secundarios podríamos tener una vacuna a lo largo de 2021, en el mejor de los casos. En 2020 no vamos a tenerla disponible”, explica este especialista, que considera que en un futuro a medio plazo habrá “varias vacunas para la Covid-19 ya que hay otros 121 proyectos en desarrollo preclínico”.



En estos momentos, los investigadores están observando si el coronavirus SARS-Cov2 se está adaptando al ser humano. “La posibilidad de que el virus se adapte para sobrevivir existe. En el caso de que no lo haga habrá nuevos brotes epidémicos, pero serán de menor magnitud. Hay un pequeño porcentaje de la población que esperemos tenga una inmunidad medianamente duradera, y estaremos más preparados. Además, las medidas de confinamiento y distanciamiento social ya sabemos aplicarlas y los brotes no serán tan importantes en el futuro”, añade el doctor Giménez.



Investigadores internacionales revisan en profundidad las vacunas para la Covid-19 que están en investigación en estos momentos. “Existen diferentes propuestas: vacunas de subunidades, de ARN, de ADN o las que utilizan vectores como es el caso de la propuesta inglesa”, comenta el doctor Giménez, que ejercerá de moderador de la jornada. “El doctor Peter Hotez, del Texas Children`s Center for Vaccine Development (Texas, Estados Unidos) está desarrollando una vacuna de subunidades. También trabaja en una solución del mismo tipo el suizo Martin Bachmann, jefe de Inmunología de la Universidad de Berna. Mientras que la viróloga del CSIC Margarita del Val ha repasado los proyectos para una vacuna en España. Del Val coordina la plataforma española para el diseño de una vacuna ARN, con un virus inactivado”, precisa el doctor Giménez.



Otros temas a debate analizan las peculiaridades de la respuesta inmune. “Desde la Sociedad Española de Inmunología (SEI) se debate sobre cómo responde nuestro organismo a la infección por coronavirus y cómo puede influir en el diseño de una vacuna”, comenta este especialista. Otro de los puntos tratados es el acceso a las vacunas en los países con menos recursos como Latinoamérica, África o el Sudeste Asiático y también las diferentes estrategias de las iniciativas europeas.



Asistencia solidaria





Por otra parte, asistir a esta jornada virtual tendrá un componente solidario ya que Instituto Balmis de Vacunas e INT Meetings donarán un euro a la ONG Alegría sin Fronteras del doctor Iñaki Alegría para luchar contra la Covid-19 en África por cada persona que se conecte a la sesión. Las inscripciones han superado las 1.000 personas de 39 países distintos.