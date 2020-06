Unanimidad de los tres grupos municipales de Albalate para no dejar a nadie atrás en la crisis del COVID19 Comunicae

viernes, 5 de junio de 2020, 13:21 h (CET) En el primer pleno presencial post COVID19 en el Ayuntamiento de la villa alcarreña, cumpliendo con todas las normas de seguridad y distanciamiento social adecuado, se han adoptado medidas para favorecer a hosteleros, incentivar el emprendimiento, y para ayudar a la conciliación familiar y laboral de las familias afectadas por la crisis económica, consecuencia de la sanitaria, presentadas por el equipo de gobierno, y aprobadas por todos los ediles de la Corporación Municipal Con el fin de ayudar a los albalateños en la conciliación de la vida familiar y laboral, y a las PYMES y autónomos locales, “conocedores plenamente como somos de que la economía se ha visto afectada por despidos, ERTES o pérdida de ingresos”, explica Alberto Merchante, alcalde de Albalate de Zorita, el gobierno municipal ha confeccionado un paquete de medidas para, “desde la municipalidad, y en el marco de nuestras competencias, no dejar a nadie atrás en la crisis del COVID19, ni a los emprendedores, ni a las familias”, sigue el regidor. Han sido aprobadas, por unanimidad, recibiendo el equipo de gobierno el refrendo del resto de concejales de la corporación, en el primer pleno presencial de la crisis sanitaria que se ha celebrado en la Casa Consistorial de la villa alcarreña, cumpliendo con todas las normas de seguridad y distanciamiento social adecuados.

En primer lugar, el Ayuntamiento va a eximir a los puestos del mercadillo semanal del pago de la tasa correspondiente por un periodo de un año. Además, la ordenanza fiscal que regula esa tasa incluye ahora la posibilidad de ser modificada de forma ágil, para que la ayuda llegue de manera inmediata, si vuelve a ocurrir alguna causa de fuerza mayor, como la que se vive en la actualidad.

En este mismo sentido, el Ayuntamiento de Albalate ha aprobado eximir de las tasas por la ocupación de terrenos de uso público, con mesas, sillas y parasoles, inicialmente durante todo el año 2020, a bares, cafeterías y restaurantes del municipio. De la misma manera, se va a flexibilizar la posibilidad de ocupar un mayor espacio de la vía pública para, respetando la normativa de seguridad vigente, permitir a los hosteleros contar con el mismo número de clientes.

Albalate de Zorita ayudará también con el pago de las tasas de agua y basura a empresas afectadas por la crisis del coronavirus. En este caso, por tratarse de un impuesto que gestiona la Diputación Provincial, y con el fin de que el dinero se les reintegre cuando más falta les hace, puesto que ya se había procedido al cobro anual a comienzos de 2019, el Ayuntamiento ha regulado una ayuda equivalente a su importe que hará efectiva de manera inmediata. Los beneficiarios de esta ayuda son las empresas que se han visto obligadas a cerrar por motivo del coronavirus, y también aquellas que han visto reducidos sus ingresos hasta en un 75%.

Igualmente, en el pleno ordinario de junio se ha aprobado una modificación de la ordenanza de las subvenciones por implantación empresarial y creación de puestos de trabajo, modificando la regulación que ya existía con el incremento de las cuantías. Estas ayudas se conceden para asumir costos de horarios técnicos y profesionales de proyectos y estudios necesarios legalmente para la obtención de licencias de apertura (ahora hasta 600 euros), para asumir costos de inversión (ahora hasta el 5% de la inversión con un máximo de 3.000 euros), y para fomentar la creación de puestos de trabajo estables (ahora hasta 600 euros por puesto de trabajo, empresa y año, con un máximo de cuatro).

Por último, y con el fin de ayudar a los albalateños en la conciliación de la vida familiar y laboral, el Ayuntamiento ha dado luz verde a una bonificación del 50% para las familias que tienen dificultades económicas. Inicialmente se aplicará esta bonificación para lo que queda del año 2020, a partir del momento en que se autorice la apertura de las Escuelas Infantiles.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​¿Por qué es importante un seguro de hogar en verano? La protección ante robos es el principal motivo por el que necesitas un seguro de hogar para la temporada estival La fisioterapia es una pieza clave en la recuperación funcional de los pacientes trasplantados Atos desarrolla un proyecto de robotización en Caixa Seguradora BNP Paribas Fortis elige a Worldline para poner en marcha y operar su Contact Service Center omnicanal StreetVet y Homely Home, ganadores del Premio Purina BetterwithPets 2020