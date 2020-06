RUSTISUR: La limpieza y tratamiento de suelos, cada día más profesionalizada Comunicae

viernes, 5 de junio de 2020, 12:45 h (CET) Gracias a la gran demanda surgida en los últimos años solicitando servicios de empresas de limpieza y tratamiento de suelos, se ha logrado profesionalizar el sector El incremento de la demanda del mercado de la limpieza y tratamiento de suelos se ha ido desarrollando con el paso de los años, logrando que hoy en día sea un sector mucho más profesional y reconocido.

Cuando los suelos de diferentes tipos reflejan una degradación notable o una gran contaminación la cual no es posible de eliminar por cuenta de un particular, es momento de que realicen una llamada a una empresa especializada en este tipo de tratamientos.

Hoy en día existen multitud de empresas dedicadas a la recuperación y limpieza de suelos en España, lo que ha hecho despertar un gran interés por el sector, donde se ha desarrollado el uso de la tecnología a través de diferentes tipos de maquinarias más especializadas para llevar a cabo este tipo de trabajos.

Este sector engloba diferentes tipos de tareas, donde se realizan desde limpiezas de suelos de barro a tratamiento de suelos porosos empleando productos creados especialmente para ello.

Actualmente en el sector, existen una multitud de empresas, la mayoría de ellas pymes, las cuales están altamente cualificadas para llevar a cabo la labor que conlleva el tratamiento y limpieza de suelos.

Entre estas empresas se encuentra Rustisur, una empresa sevillana que opera en diferentes provincias de Andalucía, la cual está especializada en el tratamiento de diferentes tipos de suelo, destacando la limpieza suelos de barro.

Entre los servicios que Rustisur ofrece destacan la limpieza y tratamiento de suelos de barro, suelos hidráulicos, pavimentos de hormigón, suelos rústicos y suelos porosos.

La demanda realizada a este tipo de servicios se centra principalmente en la limpieza y tratamiento de suelos de barro, el cual es el servicio más demandado por los clientes a las empresas del sector.

Existen multitud de servicios dentro del tratamiento de suelos de barro, ya que se encuentran diferentes problemas en este tipo de suelo. Los principales problemas que suelen presentar los suelos de barro son problemas de cal o salitre que logran darle un tono blanquecino al suelo, suelos pretratados, suelos antideslizantes que presentan problemas o suelos de gres que imita barro o madera.

El auge de este mercado, ha logrado que empresas como Rustisur logren aumentar su área geográfica de trabajo, empleando sus servicios en diferentes provincias de Andalucía, y aumentando también su cartera de clientes.

Todo ello ha fomentado la profesionalización del sector y la aparición de multitud de empresas por todo el país que ofrecen un servicio de alta calidad.

