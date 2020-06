Nace el primer despacho de abogados deslocalizado de España Comunicae

viernes, 5 de junio de 2020, 09:02 h (CET) GotoLex es un despacho de abogados que nace tras el periodo de confinamiento provocado por el COVID-19. Es el primer despacho deslocalizado de España, ya que su actividad se centra en prestar servicios de forma online sin depender de ningún espacio físico GotoLex es un despacho de abogados que nace tras el periodo de confinamiento provocado por el COVID-19. Es el primer despacho deslocalizado de España, ya que su actividad se centra en prestar servicios de forma online sin depender de ningún espacio físico. El objetivo es ofrecer asesoramiento jurídico eficaz a todas aquellas personas que, por las circunstancias actuales, optan por utilizar servicios digitales en vez de un contacto directo.

El COVID-19 ha hecho que muchas empresas y negocios se hayan tenido que reinventar para adaptarse a una nueva normalidad. Internet se ha convertido en una herramienta muy eficiente para la realización de la mayoría de los trámites administrativos, entre ellos todos los de índole jurídica. Y es que la necesidad de cumplir con el distanciamiento social ha hecho que surgieran nuevas oportunidades.

GotoLex abogados online nace para aprovechar una de ellas, ofreciendo sus servicios completamente online. Sin despacho físico, los abogados que están detrás de esta iniciativa digital serán los encargados de gestionar y responder todas las dudas y consultas legales de los clientes interesados.

El parón económico que ha provocado el COVID-19 ha causado que tanto empresas como particulares tuvieran que enfrentarse a circunstancias legales sin un asesoramiento adecuado, ya que los despachos de abogados que ofrecen servicios in situ también han tenido que adaptarse. Con todos los servicios públicos saturados telefónicamente, este despacho de abogados deslocalizado se centra en aportar un servicio ágil y rápido para ofrecer seguridad jurídica de nuevo.

El lema de GotoLex es “Personas que ayudan a personas”, ya que en un momento tan complicado como el actual buscan ofrecer un servicio legal eficaz con honestidad, claridad e inteligencia. Con un despacho online se evita tanto el contacto físico como los desplazamientos, pudiendo realizar consultas desde cualquier rincón de España.

Ya sea mediante llamada telefónica, aplicaciones de chat o programas de videoconferencias, Gotolex no deja de lado el trato personalizado con sus clientes. Y es que las personas interesadas en recibir sus servicios siempre tendrán un abogado específico asignado, pudiendo contactar con facilidad.

GotoLex no cierra las puertas a ningún ámbito legal, ya que su equipo de abogados especializados gestionará de forma competente todos los asuntos civiles, penales, laborales y fiscales de sus clientes, entre otros aspectos legales. En el caso de que no se sepa exactamente a qué ámbito legal pertenece el caso, ellos escucharán y asignarán al mejor especialista para que lo lleve de manera personalizada.

Para recibir el asesoramiento de este despacho de abogados lo único que se debe hacer es ponerse en contacto con ellos. A través de su página web se puede rellenar un sencillo formulario, indicando el nombre, correo electrónico y explicando brevemente el asunto que se quiera consultar. Una vez hecho, se pondrán en contacto con el interesado para comenzar con una primera consulta y valorar cuales son los siguientes pasos que se deben realizar.

Ni el distanciamiento social ni la exposición al COVID-19 son impedimentos para recibir un servicio jurídico personalizado y de calidad. Con GotoLex se pueden resolver todas las consultas legales desde la comodidad y seguridad del hogar, evitando que el estrés y las incómodas mascarillas sean un obstáculo más en la nueva normalidad.

