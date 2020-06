Los autónomos aseguran que la crisis ha fortalecido su estado anímico y competitivo Comunicae

viernes, 5 de junio de 2020, 08:34 h (CET) La plataforma Infoautónomos y la Universidad de Granada realizan un estudio sobre la situación del colectivo ante la Covid-19 El colectivo de trabajadores autónomos es uno de los principales afectados cada vez que surge una crisis. Sin embargo, las consecuencias de la Covid-19 ratifican su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Según revela el Estudio sobre la situación del autónomo en la crisis del COVID-19, desarrollado por la plataforma Infoautónomos en colaboración con la Universidad de Granada, aunque el 55% pudo mantener su actividad durante el confinamiento, más del 80% declara no tener “ningún miedo a la vuelta a la normalidad”.

Marcelo Vázquez, CEO de Infoautónomos, sostiene que “como plataforma de referencia del colectivo en España que somos, nos sentimos en la obligación de medir el pulso de la verdadera repercusión que estaba teniendo la pandemia entre estos trabajadores y, una vez más, los resultados nos confirman que el autónomo está hecho de una casta especial, ya que ante una situación tan dura como la que hemos vivido, de nuevo se ha reinventado y retomado su actividad con la misma energía con la que se vio obligado a cesarla”.

En este sentido, Vázquez ha remarcado que “las respuestas de la encuesta ponen de relieve que el impulso del autónomo para remontarse ante las vicisitudes se sustenta, en gran parte, en que el 54,6% del colectivo reconoce que le encanta lo que hace”.

El estudio, desarrollado durante el pasado mes de mayo, ha contado con una muestra de 1.553 autónomos de toda España, que han respondido a un total de 120 preguntas a través de una encuesta online.

En palabras de los investigadores, Francisco Liébana y Francisco Muñoz, “nos ha sorprendido el nivel de participación de los encuestados, dado el amplio número de preguntas que debían responder, lo que manifiesta que es un colectivo entregado y con espíritu colaborativo y entusiasta”.

El Estudio sobre la situación del autónomo en la crisis del COVID-19 también arroja que al 59,5% de los encuestados la pandemia les ha afectado anímicamente “poco o nada”, que el 59,7% no arrastrará miedos o fobias y que el 67,2% no necesitará ayuda psicológica para volver a la normalidad. En esta línea, el 48% de los mismos indican estar “más preparado para afrontar el futuro”.

En cuanto a la actividad, la encuesta refleja que el estado de alarma ha permitido que el 55,3% de autónomos ha podido seguir con su actividad, mientras que el 42,4% la cesó temporalmente, sin suponer baja en Seguridad Social y Hacienda, y solo el 2,3% tuvo que cerrar su negocio.

Infoautónomos 2009 SL es una empresa granadina con once años de trayectoria que ofrece servicios integrales online para autónomos y pymes: asesoría contable, fiscal y laboral, software de facturación, suscripción informativa, formación y equipos de protección para centros de trabajo.

Dossier con las conclusiones del primer informe del Estudio sobre la situación del autónomo en la crisis del COVID-19: https://www.infoautonomos.com/m/estudio-postcovid19/

