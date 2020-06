Hackers chinos e iraníes dirigen ataques de phishing al personal de campaña de Biden y Trump El directivo asegura que no han detectado que las cuentas afectadas hayan sido comprometidas, y que procedieron a avisar de intentos de ataques gubernamentales para que los objetivos pudieran tomar medidas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 5 de junio de 2020, 09:10 h (CET) Grupos de 'hackers' vinculados a China e Irán han dirigido ataques de tipo 'phishing' a los correos electrónicos del personal de campaña de los candidatos a la presidencia estadounidense Joe Biden y Donald Trump.

El responsable del grupo de análisis de amenazas de Google (TAG), Shane Huntley, ha confirmado a través de una publicación en Twitter la identificación de ataques de tipo 'phishing' -que suplantan la identidad de una fuente legítima para engañar a sus objetivos- a los correos electrónicos de miembros de las campañas de los candidatos a la presidencia estadounidense.



En concreto, y según detalla Huntley, el personal de la campaña de Biden ha sido objeto de intentos de ataques de grupos de 'hackers' vinculados con China, mientras que en el caso del equipo de Trump se trataba de 'hackers' iraníes.



El directivo asegura que no han detectado que las cuentas afectadas hayan sido comprometidas, y que procedieron a avisar de intentos de ataques gubernamentales para que los objetivos pudieran tomar medidas.

