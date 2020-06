Tres agentes de policía involucrados en la muerte de George Floyd son acusados y arrestados ​Quincy Mason Floyd expresó: “Me alegra que todos los agentes [involucrados] hayan sido arrestados. Mi padre no debería haber sido asesinado así. Merecemos justicia. Eso es todo lo que tengo para decir” Redacción Siglo XXI

viernes, 5 de junio de 2020, 09:02 h (CET) En Estados Unidos, el fiscal general del estado de Minnesota, Keith Ellison, presentó cargos contra los cuatro policías de la ciudad de Minneapolis involucrados en la muerte de George Floyd, ocurrida la semana pasada, que desató protestas aún en curso en todo el país.



Ellison agregó un cargo de homicidio en segundo grado contra el agente Derek Chauvin, quien ya enfrentaba un cargo de homicidio en tercer grado por presionar su rodilla contra el cuello de Floyd durante ocho minutos y 46 segundos mientras Floyd suplicaba por su vida. Los otros tres agentes presentes durante los hechos fueron acusados de complicidad en el asesinato.



Chauvin fue arrestado la semana pasada y los otros tres agentes, Thomas Lane, Alexander Kueng y Tou Thao, están ahora bajo custodia. Keith Ellison, el primer fiscal general afroestadounidense de Minnesota, anunció los cargos el miércoles por la tarde.



El fiscal general Keith Ellison afirmó: “Voy a ser honesto, nuestro país no ha tomado las suficientes acciones judiciales en este tipo de casos, ni en Minnesota ni en todo el país. Y, por eso, creo que la falta de confianza actual es el resultado de que, históricamente, no se ha responsabilizado de su comportamiento a quienes están encargados de proteger a la población, en situaciones en las cuales deberíamos haberlo hecho”.



Este jueves se llevará a cabo en Minneapolis un servicio en memoria de George Floyd. El miércoles, su hijo Quincy Mason Floyd recibió con agrado la noticia de los cargos presentados contra los oficiales de policía.



Quincy Mason Floyd expresó: "Me alegra que todos los agentes [involucrados] hayan sido arrestados. Mi padre no debería haber sido asesinado así. Merecemos justicia. Eso es todo lo que tengo para decir".

