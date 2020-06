​Fin de semana (6 y 7 de junio) de Luto y Protestas por los gatos

Convocados por el movimiento de acción de defensa animal Escuadrón KAT y por la Asociación de Defensa de los Animales de Torrent, ADAT, se insta a la comunidad animalista a que, desde el confinamiento, protesten por los envenenamientos constantes e impunes, apaleamientos, atropellos, torturas a gatos que malviven en las calles olvidados en su mayoría por la sociedad y por los entes que tienen la obligación de ampararlos: los Ayuntamientos de España.



Mediante un Manifiesto publicado en sus redes, el movimiento Escuadrón KAT explica que:

1. Muchos Consistorios ya tienen métodos CES en marcha, único programa hasta la fecha que puede mitigar la problemática que sufren los felinos, dotarlos de una ayuda constante en forma de alimento y de algo parecido a una defensa real. Lo contrario, las ordenanzas que indican "Prohibido alimentar", además de contravenir la legislación vigente, esto es, de incurrir en ilegalidad manifiesta puesto que se pide que se deje morir de hambre a animales, incurren además en otro delito: el de incitación al odio hacia los gatos, cuando se dice que un animal es como una plaga y que se le deje morir se invita a su masacre.



2. La mayor parte de ayuntamientos de España todavía no tienen en marcha el sistema ético CES, y contra esto se protestará este fin de semana. Para que se gestione un CES en todo el Estado y porque la legislación, que la hay, de defensa animal hacia el gato doméstico (así se llama jurídicamente tanto al gato que malvive en la calle, abandonado, como al que tiene la suerte de vivir en una casa donde es querido y tiene una vida), se cumpla. Porque el artículo 337 del vigente Código Penal, que condena la comisión por omisión, es decir, el dejar morir de hambre y sed un animal doméstico (el gato lo es), que condena el maltrato a los gatos. Para hacer cumplir la ley están además de las fuerzas de seguridad, Seprona, etc., los Ayuntamientos con sus secciones de Medio Ambiente y Sanidad (Sanidad cuando hablamos, por ejemplo, de envenenamientos, donde concurre además del delito de maltrato animal el de contra el medio ambiente y la salud pública).



3. Siempre, sin excepción, estamos cansados de ver cómo quienes se ocupan, altruistamente, de estos animales, son quienes han de buscarse la vida, siempre con mala fortuna, a la hora de denuciar los malos tratos constantes a los que los gatos son sometidos. Dichas personas particulares casi nunca saben cómo hacer, porque se topan con la pared del desencanto de la inacción de los distintos entes policiales, la policía local dice en general: llama al ayuntamiento, éste al revés, y así todo en un enredo en el que quien llama para que se acuda, algún ente de seguridad, al lugar del crimen animal, se da por vencido y ni denuncia, porque le dicen: "aquí no es, esto es allí", y los "de allí" les dicen, "que no es aquí, que es allá".



4. Cuando es todo tan sencillo como que si estamos ante un delito animal de maltrato, un agente (al menos) de la autoridad debe personarse en el lugar para realizar atestado. Sin más. No pueden negarse. Sobre todo si hablamos de una presunta (se saben los signos, son inconfundibles) de envenenamiento, donde como hemos dicho concurren dos delitos del 337: "maltrato animal" y "contra la salud pública".



5. Un caso demostrativo de este desastre deliberado, que conculca un delito de prevaricación (omisión de funciones), es el del crimen de la gata Inés. Inés era una gatita de una colonia de Alfafar (Valencia), que estaba dando de mamar a sus hijos, paseaba por una acera cercana por un lado a un amplio descampado, y por otro a una calle de edificios en hilera, desde esos edificios alguien oculto desde su balcón disparó a la gata, en plena cabeza. Inés sufrió una agonía lamentable en el suelo no se sabe cuántas horas, hasta que alguien la halló, tenía hormigas en la lengua y boca, y los ojos muy abiertos. En el veterinario Inés, irremediablemente, murió. La radiografía muestra claramente la bala dentro de su cabeza. Los hechos han sido denunciados por la entidad ADAT ante el Seprona.



¿Dónde se hallan los bebés de Inés? ¿Habrían abierto ya todos sus ojos? ¿Cómo verán el mundo? ¿Cuánta soledad sentían o sentirán? ¿O ya...no?



6. Ante esta situación que aparenta irreversible (nos sentimos empujando paredes), llamamos a la acción de toda la comunidad animalista para que se involucre en las protestas desde la red (y decir, hoy, desde la red, sabemos que significa abarcar mucho más de lo que parece) del fin de semana del sábado 6 y domingo 7 de junio de 2020. Las protestas no se convocan físicamente por lo obvio: estar todos bajo el marco del estado de alarma, que impide ejecutar protestas multitudinarias, y ésta queremos que lo sea.



7. Se compondrán las expresiones de todos desde y por las redes de muchas formas de narrar la realidad de los animales en esta tierra, tan diversas y libres como quien ejerza su creatividad hacia afuera. Los actos finalizarán el domingo 7 de junio a las 19:00 h. con la actuación en directo desde su página face del grupo Rock & Lee, que cantará la canción "Oh mami luz", inspirada en la muerte terrible de Inés, donde sus pequeños la llaman, desde la oscuridad de la soledad. La guardan una dolorosa nostalgia y no la hallan. Como el icónico y bellísimo Oh mami blue de Pop Tops, este espiritual ahora será felino, y por extensión para todos los animales, que como dijo Schopenhauer, esta tierra (humana) es un infierno para los animales. Con letra de Ángel Padilla, el Oh mami luz podrá ser visto y escuchado intrepretado por los músicos Rock & Lee.



Para ver en directo la actuación de Rock & Lee, desde su face, este domingo 7 a las 19:00 h. habrá que hacer clic en este enlace (la página del grupo):



https://www.facebook.com/Rock-Lee-112864786724287



8. Entre las muchas cosas que se pueden hacer para hacer crecer esta protesta comunal:



-Se pide a todos se use como imagen de perfil en las redes: un lazo negro felino (se puede encontrar en búsqueda de google tal lazo haciendo la búsqueda con las palabras "lazo negro gatos")



-Que los niños pinten dibujos para los gatos, para todos los animales y los publiquen en las redes



-El (los) hashtag es #todossomosines #yotambiensoylagataines, también #RespetoanimalYa y #carcelparalosagresoresanimales



-Lo que se busca es que todo el que se meta en las redes este fin de semana vea muy a menudo en las publicaciones fotos de gatos, poemas para ellos, dibujos para ellos, proclamas de protestas. Cartas. Grabaciones de vídeo donde se expresan alegatos.



-Esta convocatoria es abierta a ideas, libertad absoluta de expresión y de expansión de protestas diversas durante todo el fin de semana desde las redes y, además, podéis poner en las ventanas y balcones de vuestra casa telas u hojas con pintadas a favor del derecho de los animales.



9. Escuadrón KAT es un movimiento agitado por activistas veganos que focalizan, desde este movimiento concreto, las defensas en las calles de los gatos, que hasta la llegada de las milicias de acción de calle repartidas por todo el estado español, no tenían una defensa real física.



Hasta que la policía, los ayuntamientos y la maquinaria jurídica asuman sus obligaciones para con los animales, nos toca asumir defensas. Y seguir, a la vez, exigiendo justicia real para todos los animales.



Con todos estos presupuestos y objetivos, nacen estas protestas que, mediante la red, se hace un llamado a toda la comunidad de habla hispana, para que se unan mundialmente para la causa animal en una exigencia unánime que atruene este fin de semana de los días 6 y siete de junio: no más violencia animal, no más impunidad ante la violencia animal. Igualdad entre todos los animales, humanos y no humanos. Y se añade desde la coordinación: "Por nosotros, por ellas/os que no tienen quienes hablen por sus derechos, por un mañana digno y posible de este nuestro planeta y casa."