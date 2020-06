Kipin Energy analiza cinco razones por las que optar por los contadores inteligentes Comunicae

jueves, 4 de junio de 2020, 17:58 h (CET) Renunciar al alquiler, información a tiempo real o medición cada minuto son algunos de los beneficios que ofrece la telemedida a través de los contadores inteligentes, según Kipin Energy, comercializadora eléctrica 100% renovable Son numerosas las quejas emitidas al Gobierno en las últimas semanas por facturas de gas o luz “infladas”, al prohibirse a las empresas leer los contadores durante el estado de alarma y tener que optar por lecturas estimadas. De hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de que muchos hogares estaban recibiendo facturas estimadas de gas muy elevadas, en algunos casos con un desvío del consumo habitual de más de 300 euros. Además, ha recordado que la normativa exige, en caso de que no sea posible llevar a cabo la lectura, realizar una estimación teniendo en cuenta el consumo en esas mismas fechas en años anteriores y, si no hay histórico por tratarse de altas recientes, se debe tener en cuenta un perfil medio establecido.

Aunque el mercado doméstico eléctrico, a diferencia del gas, tiene implantados en su mayoría sistemas de telemedida, no es así en todos los casos. Conscientes de ello y coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), desde Kipin Energy, comercializadora eléctrica 100% renovable, han analizado 5 beneficios de la telemedida a través de los contadores inteligentes:

Ya se paga demasiado por el alquiler. Lo más habitual es que los hogares cuenten con contadores fiscales, es decir, aquellos empleados por la distribuidora para medir los parámetros de consumo con los que se genera la factura eléctrica del cliente. Estos contadores son de alquiler y el cliente paga una renta al mes por ellos. Por tanto, ¿qué obtiene el cliente por este alquiler? ¡Nada! Sólo sirve para que le puedan facturar. En el mejor de los casos, si paga la telemedida, recibirá las facturas por mes natural.

Cada minuto cuenta. Al sustituir el actual contador por uno trifásico homologado con equipo de adquisición de datos integrado, las lecturas se llevarán a cabo cada minuto. De esta forma, el consumo será lo más exacto y real posible.

Información en tiempo real. Además, al contar con un software especializado, el cliente podrá revisar la información en cualquier momento a través cualquier dispositivo electrónico conectado a Internet, configurar alertas, programar, informes, visualizar gráficos y detectar anomalías y evitar averías sin necesidad de estar en casa.

Sin WiFi. Los nuevos contadores no utilizan WiFi para la transmisión de datos, sino la red eléctrica de baja tensión ya existente, de acuerdo con lo establecido en el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC), por lo que no es necesario contar con conexión a Internet para instalarlos.

Por el medio ambiente. Al conocer y poder personalizar el consumo reducirás costes energéticos que podrás invertir en equipos más eficientes. Además, a través de la web los usuarios pueden configurar el encendido de luces o el apagado de máquinas y electrodomésticos, evitando así consumos en horas de no funcionamiento.

Para Guillermo García–Baragaño, director general de Kipin Energy, “los contadores inteligentes son lo que mejor se adaptan a las nuevas necesidades y demandas de los consumidores, ya que gracias a ellos están informados en todo momento de su consumo, qué van a pagar, cuándo consumen de más y por qué. En resumen, se fomenta la transparencia, uno de los valores que desde Kipin Energy consideramos imprescindible a la hora de ofrecer nuestros servicios. Nada de letra pequeña y con el foco puesto en ayudar al consumidor a controlar conscientemente el gasto, asesorándoles y buscando medidas y soluciones que fomenten el ahorro. Y, por supuesto, que cuiden del medio ambiente con el consumo de energías 100% verdes como las que ofrecemos desde Kipin”.

