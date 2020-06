Reclama Por Mí advierte de un nuevo repunte en la comercialización de microcréditos con elevados intereses Comunicae

jueves, 4 de junio de 2020, 16:42 h (CET) La crisis del coronavirus ha reavivado el interés en este tipo de financiación. El miedo de los consumidores y la amenaza de una nueva debacle económica es el caldo de cultivo perfecto para que aparezcan nuevas entidades financieras que bus-can su parte del pastel. Reclama Por Mi analiza las últimas entidades que han llegado a España como Welp que ofrece microcréditos a una TAE de hasta el 3.564,42 por ciento La crisis de 2008 dejó a muchas familias en situaciones de dificultad económica. Muchos perdieron sus trabajos, no llegaban a fin de mes y buscaron vías alternativas para poder superar el bache económico. Hoy la crisis del coronavirus está llevando a muchas personas a seguir el mismo camino y la comercialización de financiación rápida está aumentando considerablemente.

Tanto es así que, según afirman del comparador Top5Credits, se ha visto “un incremento del tráfico del 35% (usuarios buscando créditos). Podemos constatar que ha habido un aumento de la búsqueda de términos relacionados con microcréditos, y hay más gente pidiendo créditos debido a alguna pérdida de ingresos por la crisis sanitaria”.

Por su parte, la plataforma de búsqueda y comparación de productos financieros Busconómico también admite que “en esta situación la gente busca más créditos rápidos”. Concretamente, dicen, “desde que se decretó el Estado de Alarma las búsquedas se han incrementado entre un 30 y un 50%, sobre todo en los créditos sin intereses y los créditos para autónomos”.

El miedo de los consumidores y la amenaza de una nueva debacle económica es el caldo de cultivo perfecto para que aparezcan nuevas entidades financieras buscando su parte del pastel. Cada año surgen nuevas entidades que se anuncian como “una manera rápida y muy fácil de obtener dinero”. Sin embargo, esta opción de financiación suele esconder mucho engaño y letra pequeña.

Las últimas en llegar a España son Younited, Bestcredito, Welp y Nexu. De las cuatro entidades, el microcrédito que menor TAE posee es el ofrecido por la francesa Younited, con sede en Barcelona, que se encuentra entre el 6,34% y el 23,01%. Los intereses aumentan al 425,83% en el crédito de la entidad finlandesa Nexu. Se encuentran intereses desorbitados en los casos de Bestcredito, cuya TAE es de un 2229%, y se lleva la palma la compañía argentina Welp, cuya sede está en Madrid, que ofrece unos microcréditos con una TAE de entre un 213,84% y un 3564,42%.

“Los microcréditos han crecido en estos años gracias al surgimiento de nuevas entidades financieras”, admiten desde Top5Credits. “Con la llegada de mayo, son varias las organizaciones que nos han mostrado su interés por mostrar sus productos financieros en nuestros comparadores”, aseguran desde el comparador kelisto.es.

Por otro lado, desde la plataforma de abogados especializados en reclamaciones antiusura, Reclama Por Mí han registrado un incremento de afectados que han decidido reclamar por microcréditos y tarjetas revolving tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo del pasado 4 de marzo que declara usurarios los intereses aplicados por un crédito revolving de Wizink.

Por ello, www.reclamapormi.com advierte sobre los riesgos de estos productos financieros comercializados por entidades como Vivus, Ccloan, MoneyMan, Creditea, Quebueno, Cashper, Solcrédito o Cofidis, que si bien pueden llegar a ser de ayuda a corto plazo, acaban sumergiendo a quienes los contratan en una espiral de deudas de la que no es fácil librarse, y de las estrategias de las entidades bancarias para lograr clientes sin informarles adecuadamente en muchos casos del producto que están contratando.

Reclama por Mí es una plataforma de reclamaciones online. Un bufete de abogados especializado en la defensa de los derechos de las personas afectadas por tarjetas revolving, IRPH, microcréditos o cláusulas suelo, agilizando los trámites al reclamar y garantizando elevados porcentajes de éxito.

