Herbalife Nutrition recuerda cómo garantizar la seguridad alimentaria Comunicae

jueves, 4 de junio de 2020, 16:22 h (CET) La seguridad alimentaria también es responsabilidad del consumidor final. Mantener la higiene y separar los distintos tipos de alimentos es fundamental para un consumo seguro. Herbalife Nutrition recuerda 5 consejos de la Organización Mundial de la Salud para preservar la seguridad alimentaria El 7 de junio se conmemora el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, una fecha creada en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reflexionar sobre la importancia de garantizar una alimentación saludable y segura.

El proceso de mantener los alimentos en perfecto estado comienza en la tierra y termina en la mesa. Aunque existen organizaciones internacionales que se encargan de supervisar la seguridad alimentaria a lo largo de la cadena de producción y establecer estándares para las empresas productoras de alimentos, los consumidores también tienen un rol clave para garantizar que lo que se consume esté en condiciones óptimas.

Herbalife Nutrition ha recopilado cinco consejos de la Organización Mundial de la Salud para ayudar a preservar los alimentos que se consumen y garantizar que sean adecuados para el organismo. Seguir estas simples recomendaciones es importante para preparar comidas sabrosas, nutritivas y adecuadas para todos:

Mantener la limpieza: Algunos microorganismos pueden transportarse a través de las manos, los paños de cocina y los utensilios, especialmente las tablas de cortar, y desde ahí pueden contaminar fácilmente los alimentos.

Lavarse las manos después de ir al baño, antes de manipular alimentos y mientras se preparan batidos o zumos.

Lavar y desinfectar minuciosamente las superficies y los equipos que se utilicen para hacer batidos o zumos, incluidos el mezclador, los recipientes del hielo, la licuadora, las tazas, entre otros.

Proteger las áreas de cocción, los alimentos y los utensilios de insectos, plagas y otros animales. Asegurarse de almacenar y cubrir adecuadamente los platos, tazas o vasos. Separar los alimentos crudos de los elaborados: Los alimentos crudos, particularmente la carne, las aves y los mariscos pueden contener gérmenes. Estos se eliminan cuando se cocinan adecuadamente, pero durante el proceso de preparación y almacenamiento pueden transferirse de forma involuntaria a otros alimentos que se comen crudos, como las frutas y las verduras.

Separar las carnes, aves y mariscos crudos de otros alimentos, y guardarlos en recipientes para evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocidos.

Usar equipos y utensilios separados para manipular los alimentos crudos. Optar por usar tablas de cortar de diferentes colores. Por ejemplo, una roja para carne cruda y una verde para cortar las verduras crudas. Cocinar bien los alimentos: Una cocción adecuada mata a la mayoría de los microorganismos dañinos. Esto es especialmente importante en el caso de las carnes, las aves, los huevos y los mariscos.

Cocinar bien las proteínas. Los jugos de la carne y pollo deben ser de color claro, ni rojos ni rosados.

Hervir alimentos más líquidos, como sopas y guisos.

Recalentar bien los alimentos cocinados. Mantener los alimentos a temperaturas seguras: Los microorganismos pueden multiplicarse rápidamente a temperatura ambiente. Al mantenerlos por debajo de 5° C o por encima de 60° C, el crecimiento de microorganismos puede ralentizarse o detenerse.

No dejar alimentos cocidos o perecederos a temperatura ambiente por más de dos horas. Cuando se use leche u otros alimentos perecederos para preparar batidos, llevarlos a la nevera de inmediato tras su uso.

Si se llevan batidos o alimentos preparados al trabajo o al gimnasio, preguntar si hay nevera donde almacenarlos.

Si se opta por recetas saladas y calientes, mantenerlas a más de 60° C antes de servirlas.

Si se preparan batidos o helados, no se deben guardar en la nevera por más de tres días o en el congelador por más de dos meses. Usar agua limpia e ingredientes seguros

Usar agua limpia y segura para preparar las bebidas, hacer hielo y lavar los alimentos. Si se compra el hielo, asegurar que provenga de una fuente confiable.

Elegir alimentos procesados seguros, como la leche pasteurizada.

Si se usan frutas y verduras crudas para batidos o sopas, lavarlas bien.

No usar batidos en polvo, ni ningún otro alimento, más allá de su fecha de caducidad. Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio demostrada para sus Miembros Independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por Miembros Independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, por favor visitar IAmHerbalifeNutrition.com.

Herbalife Nutrition también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cocina de Negocios lanza el método Climb Digital para ayudar a crecer a los empresarios gastronómicos EthicHub comercializará el café de sus agricultores Disseny Barraca, empresa elegida para delimitar todas las playas de Barcelona LaSexta, CanalSurRadio y LaVozdeGalicia, ganadores del Premio Periodístico de SeguridadVial de LíneaDirecta Los Reyes reciben en Zarzuela a una representación de South Summit