En 2030 dos tercios de los empleos demandados serán propios de la formación profesional según cursos CCC

jueves, 4 de junio de 2020, 16:26 h (CET) La formación a distancia se consolida como una modalidad de calidad óptima para el reciclaje profesional de muchos trabajadores y demandantes de empleo Los tiempos venían cambiando rápidamente y con episodios no previstos, como la Pandemia de este 2020, el proceso de cambio no ha hecho otra cosa que acelerarse.

Recientes estudios preveían que para el año 2022 el 27% de los empleos demandados iban a pertenecer a las denominadas 'Nuevas Profesiones'. Para la formación de nuevos profesionales parece evidente que además de nuevos contenidos formativos también serán necesarias nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje y es en este punto, debido al contexto general, cuando toma mayor importancia la formación online.

La formación a distancia supone una gran oportunidad para el reciclaje profesional de muchos trabajadores y demandantes de empleo. Esta modalidad presenta muchas ventajas, tales como la flexibilidad horaria, no tener que desplazarse, etc. En contrapartida, los alumnos deben poner mayor fuerza de voluntad y organizarse de una manera planificada para sacarle todo el partido al proceso de aprendizaje.

En este complejo contexto aquellas empresas especialistas en formación online parten con ventaja frente a otros competidores del sector educación, como Cursos CCC, empresa con más de 80 años de experiencia en la modalidad de enseñanza a distancia:

"No se trata simplemente de adaptar un plan formativo para poder impartirlo online. La formación a distancia es un cambio de paradigma a la hora de enseñar y de aprender, y requiere de una adaptación a un nuevo modelo tanto por parte de la entidad educativa como por parte del alumno. A los datos que se barajan acerca de la demanda de empleos de Nuevas Profesiones añadiré que para 2030 dos terceras partes de la demanda de empleo será de perfiles profesionales vinculados a la Formación Profesional. Por supuesto que las profesiones relacionadas con el sector salud recuperan mucha importancia tras la situación vivida. Nosotros tenemos gran experiencia en formación relacionada con este sector, como nuestros Ciclos de Técnico en Farmacia y Parafarmacia o el de Técnico en Emergencias Sanitarias, por citar algunos de ellos", afirma Guadalupe Bragado, Directora de Formación Profesional en el Centro de Estudios CCC.

Así pues, el futuro cercano laboral se presenta como una oportunidad para sectores que se han visto revalorados durante esta pandemia y para nuevas profesiones, y todo parece indicar que los puestos de trabajo técnico son los que más demanda van a tener a pocos años vista.

Para poder estar preparados para esta nueva realidad laboral, la formación online supone una modalidad de calidad, compatible con un puesto de trabajo de cara a la flexibilidad horaria, pero con una serie de responsabilidades ineludibles por parte del alumnado, tales como la fuerza de voluntad y una buena planificación.

Las Centros de Formación con experiencia dilatada en educación a distancia parten con ventaja competitiva en la carrera por la formación de profesionales del futuro cercano.

