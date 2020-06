Grupo VASS, preparado para el regreso a sus oficinas el lunes 8 de junio Comunicae

jueves, 4 de junio de 2020, 15:22 h (CET) Grupo VASS lleva semanas preparándose para que sus trabajadores puedan regresar gradualmente de modo voluntario, flexible, responsable a las oficinas que tiene en toda España, a partir del próximo lunes 8 de junio, tras más de dos meses de teletrabajo Grupo VASS se adelantó al Estado de Alarma con la puesta en marcha el 25 de febrero del protocolo ante enfermedades infectocontagiosas y con la implantación del teletrabajo a partir del 11 de marzo, fecha en la que un 94% de los equipos ya estaba teletrabajando. Dos días antes del anuncio del Estado de Alarma, el 100% del Grupo VASS en España ya estaba teletrabajando.

Ahora, para asegurar que la vuelta se realice de forma segura y, aunque el teletrabajo por el momento va a seguir siendo prioritario, VASS ha elaborado un medido plan de regreso progresivo para hacer de las oficinas un lugar seguro que incluye, la obligación de tomarse la temperatura diariamente antes de acceder a las instalaciones, para ello se han instalado unos sistemas de detección de temperatura en las distintas entradas de sus respectivas sedes; ha implantado aforos reducidos, que en ningún caso podrán acoger a más del 50% de los trabajadores y con la mayoría de sus puestos de trabajo flexibles. El uso imprescindible de mascarillas, la autorización expresa de los responsables y la firma de una declaración responsable que confirme no haber tenido síntomas del virus covid-19 o haber estado en contacto con personas contagiadas los 15 días anteriores a la incorporación. Asimismo, será obligatorio realizar un curso de aspectos generales del SARS-Cov-2. Toda la gestión para solicitar el regreso se realizará a través de su App propia VASSApp. En horario flexible, las oficinas estarán abiertas de lunes a jueves entre las 8h y las 18h, momento en el que quedarán cerradas para su desinfección diaria. Los viernes todo el Grupo teletrabajará.

Las personas mayores de 60 años, embarazadas, enfermos crónicos con patologías previas o en tratamiento, no podrán solicitar la vuelta a la oficina, ya que se les considera grupo de riesgo.

Iniciativas solidarias ante el impacto del COVID-19

Durante todo este periodo y sumándose a la ola de solidaridad en torno al impacto del coronavirus, Grupo VASS ha puesto en marcha varias iniciativas de carácter social. El apoyo a la reconversión profesional de 1000 personas, concediéndoles una beca a cada una de ellas para que puedan beneficiarse de un “Curso de Inicio a la Programación” valorado en 500€, que les capacitará para reconvertirse profesionalmente en esta situación dramática de crisis, que ha atacado drásticamente al empleo.

Para ello, la Fundación VASS ha llegado a un acuerdo con Bottega, una de las principales escuelas de programación en EE. UU., para expandir en Europa una formación informática especializada y de alto nivel.

Los programas de Bottega están avalados por prestigiosas instituciones académicas norteamericanas (American Council On Education, Distance Education Accreditation Commission, COGNIA o New Charter University) y han formado ya a más de 40.000 personas de 163 nacionalidades.

Otra iniciativa puesta en marcha ha sido una donación económica, en colaboración con sus empleados, a tres ONG españolas: Cruz Roja, Caritas y Down España.

También, de manera conjunta con Merlin Properties, CBRE y la Fundación Juan XXIII Roncalli, que lleva más de 50 años trabajando por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual, Grupo VASS ha decidido donar a Bancos de Alimentos de Madrid toda la producción de su huerto urbano desde el mes de mayo hasta diciembre inclusive. Instalado en Avenida Europa 1 de Alcobendas, sede de Grupo VASS, el huerto urbano es el más grande construido en un parque empresarial en España y cuenta con 40 metros de bancales y 132 m2 de suelo.

Por último, VASS ha puesto en marcha el movimiento solidario VASS Makers, con el que con 14 impresoras 3D, repartidas entre Madrid, Cuenca y Barcelona, se llevan fabricando desde el pasado 15 de abril “straps” para mascarillas, adaptadores para puertas, pantallas y ganchos “non touch” en filamento tipo PLA. En total, son ya más de 1.500 materiales de protección básica producidos.

