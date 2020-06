DHL agradece a sus empleados su dedicación con un mensaje en un avión Boeing 757 Comunicae

jueves, 4 de junio de 2020, 15:02 h (CET) DHL Express muestra su gratitud a los héroes cotidianos del sector sanitario y de la logística, que han mantenido en funcionamiento las infraestructuras esenciales. El avión Boeing 757F personalizado, está difundiendo un mensaje de agradecimiento en toda Europa y más allá DHL Express, el proveedor líder mundial de servicios de transporte urgente, ha hecho un gesto especial como agradecimiento a los trabajadores que han actuado en primera línea en medio de la pandemia del Coronavirus. Un avión de DHL con símbolos de arcoíris y un enorme texto 'THANK YOU', muestra el agradecimiento de DHL Express por todos los trabajadores esenciales que mantienen en funcionamiento su red aérea e instalaciones operativas en más de 220 países y territorios.

"Estamos entusiasmados por expresar nuestro agradecimiento a nuestros valientes empleados, así como a todo personal de atención médica y de enfermería, que garantiza que nuestro mundo pueda continuar avanzando en la actual crisis global", ha afirmado Alberto Nobis, CEO de DHL Express Europe. "Gracias a sus esfuerzos, somos capaces de mantener la estabilidad de las cadenas de suministro y de la infraestructura crítica. Con nuestro avión especial queremos enfatizar nuestra más profunda gratitud y respeto por sus acciones desinteresadas y su disposición a luchar por una buena causa".

DHL Express ha demostrado contar con una red intercontinental firme y resistente y que es un socio fiable para todos sus clientes, ya que todos los HUBS y Centros Operativos han estado en pleno funcionamiento durante todos los días de la crisis del Covid-19. Con, aproximadamente, un millón de entregas Time Definite International (TDI) por día y una flota de más de 260 aviones dedicados, DHL Express se esfuerza por la excelencia en el servicio al cliente, a pesar de la pandemia. Entre estos envíos había varias entregas críticas de equipos médicos para participar en la lucha contra la propagación del Coronavirus y para contribuir a salvar el mayor número de vidas posible.

"Tenemos personas únicas y una red única. Estamos orgullosos de ambos, ya que estos activos son pilares cruciales para ofrecer a nuestros clientes los servicios de la más alta calidad, para mantener sus negocios diarios y para superar cualquier crisis", ha comentado Roy Hughes, Vicepresidente Ejecutivo de Network Operations Europe. "Continuaremos trabajando para mantener toda nuestra operativa en funcionamiento y a disposición de nuestros clientes, mientras mantenemos la seguridad de nuestros empleados".

El avión de DHL 'THANK YOU' se está utilizando como un vuelo de red normal en diferentes aeropuertos en Europa, con el número de registro G-DHKF. Hasta ahora, el avión se ha detenido en 23 países diferentes, incluidos Alemania, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca, Bulgaria, Croacia, Rumania, Italia, España y Marruecos, por nombrar solo algunos. Se planean más paradas en Israel, Portugal y Austria. Para difundir aún más el mensaje e involucrar a más empleados, el equipo de operaciones de Europa lanzó la campaña "Rainbow & Heroes", destinada a alentar a sus colegas a compartir sus mejores imágenes del avión en diferentes instalaciones europeas. Y para llegar aún más a compañeros de primera línea, a finales de mayo se ha añadido un mensaje de agradecimiento en un contenedor de carga (ULD - Unit Load Device). Este contenedor que se utiliza para transportar los envíos urgentes, volará por Europa y será visto por muchos empleados de la compañía, que también pueden firmar el él con un mensaje para sus colegas de otros centros operativos en otros países europeos de la red de DHL.

Steven Hanisch, Supervisor de Rampa en DHL Express Hub Leipzig, ha añadido: "Estamos todos juntos en esto y es mi trabajo apoyar a nuestros clientes en todas las situaciones lo mejor que pueda y mantener la operativa en funcionamiento. Sin embargo, estoy muy contento cuando nuestro trabajo es apreciado, especialmente en estos tiempos inciertos. Y, aún más, la contribución que los trabajadores de la Sanidad hacen todos los días merece reconocimiento. Por eso estoy orgulloso de ser parte de esta empresa".

