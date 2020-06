Repara tu deuda abogados cancela 11.900 eur en Galicia, La Coruña, con la Ley de la segunda oportunidad

Bertin Osborne es la nueva imagen del despacho de abogados líder en la Ley de la Segunda Oportunidad El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Padrón (La Coruña) ha concedido la cancelación de una deuda que ascendía a 11.901 euros a una vecina de la ciudad aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata del caso de JM, de origen colombiano, soltera y con un hijo al que satisfacer las necesidades básicas. JM había contraído deuda con 6 acreedores.

JM no sabía donde acudir hasta que supo de la existencia de Repara tu Deuda, despacho de abogados que ha tramitado el caso y el primero en España especializado en la Ley de Segunda Oportunidad.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda. Si no se logra dicho acuerdo se solicita la exoneración o cancelación de la deuda y si se cumplen todos los requisitos y se han hecho todos los tramites, el juez otorga el beneficio y la posibilidad de empezar de nuevo. No hay juicio ni el cliente tiene que ir a declarar delante de los micros, señalan los abogados de Repara tu deuda, para quitar el miedo que la población tiene a los temas judiciales.

Para tramitar la ley con éxito, explican los abogados, es necesario saber a quién se contrata, sabiendo que tiene experiencia en la rama de derecho perteneciente a un caso. En el mundo legal la experiencia adquiere gran importancia y si se expone de forma directa la situación, un profesional experto va a ser capaz de informar sobre el problema legal en cuestión. Si ocurre que no termina de transmitir seguridad mejor será contemplar otra opción.

