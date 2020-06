Snapchat anuncia que dejará de promocionar las publicaciones de Trump en la red social

Snapchat ha anunciado este miércoles que dejará de promocionar las publicaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la red social, justificando que no "amplificará voces que inciten a la violencia racial y la injusticia".



En una serie de mensajes difundidos a través de Twitter, la portavoz de Snapchat, Sarah Frier, ha explicado que la red social en cuestión es "crucial" para inclinar la balanza en cuanto al voto juvenil en Estados Unidos. Trump cuenta con más de 1,5 millones de seguidores en Snapchat.



Según la portavoz, la campaña de Trump utiliza una pestaña que se llama 'Descubre', calificada por los integrantes de la misma como "el mayor beneficio" de la red social. Mediante ella, puede llegarse a 229 millones de usuarios de la red social.



No obstante, Frier ha precisado que Snapchat toma la decisión basándose en un mensaje que el mandatario estadounidense ha vertido en Twitter, no en sus publicaciones de Snapchat, al tiempo que ha criticado que el 'tuit' de Trump, del 30 de mayo, permanezca en la red social de 'microblogging' sin ningún aviso. En concreto, se ha referido al que asegura que los manifestantes serían "recibidos con los perros más viciosos y las armas más siniestras".



"Antes de decir que la decisión de Snapchat no importa tanto como la de Twitter, Snapchat tiene más usuarios diarios que Twitter. Y es donde los jóvenes obtienen sus noticias sobre política. A diferencia de Twitter, Snapchat nunca ha tratado de ser una plaza neutral", ha zanjado Frier.



A finales de mayo, Twitter incluyó por primera vez una verificación de hechos en dos mensajes de Trump que afirmaban que las papeletas para votar por correo conducirían a un fraude, al considerarlos engañosos, lo que llevó a Trump a aprobar una orden ejecutiva dirigida a empresas de redes sociales. Según explicó, tiene como objetivo "defender la libertad de expresión de uno de los mayores peligros a los que se ha enfrentado nunca Estados Unidos".