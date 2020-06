​#NoQuieroPremiosDeLadrones: más claro que el agua clara

La gente paniaguada del jurado y los pelotas de la monarquía borbónica no saben lo que hacer para salvar la imagen de Felipe, Juan Carlos y familia. En esta ocasión se han aprovechado de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública, convertidos oficialmente en héroes pero con contratos en precario, sueldos a la baja y recursos recortados salvajemente, para poner sus caraduras entre batas blancas y verdes con una sonrisa beatífica que rentabilice las fechorías de papá el campechano y las fruslerías de oficio de su hijo, la plebeya Letizia and company.



Algunas y algunos sanitarios valientes se están moviendo en las redes sociales para rechazar la manipulación mediática de su trabajo. Y no tienen pelos en la lengua: no admiten honores que vengan sucios de manos ladronas. A buen entendedor...



Como en tantas otras ocasiones, el premio pretende tapar las vergüenzas de los recortes neoliberales en los sistemas públicos, en este caso el sector de la sanidad, al tiempo que se ensalza la figura del rey como símbolo trasnochado de una España vieja y caduca: los Borbones intocables e irresponsables deben irse a hacer puñetas y devolver a la bolsa común las presuntas partidas sobre las que pesan sospechas más que fundadas de haberse percibido, cuando menos, de forma irregular.



Hermosa, consciente, audaz, razonable y coherente iniciativa la de las enfermeras y enfermeros, médicos y médicas, y personal sanitario en general a la que debiera sumarse un clamor estruendoso de la clase trabajadora para relanzar las políticas públicas y profundizar en una democracia avanzada sin reyes, reinas ni explotación laboral.



Ese mundo está ahí, lo tenemos muy cerca si perseveramos colectivamente en la batalla con conciencia de clase pero también está muy próxima la reacción fascista: el racismo USA, Vox aquí, los multimillonarios que se enriquecen con la desgracia ajena...



Demos máxima cobertura a esta iniciativa. Lo merece. Que no manipulen el duro trabajo ajeno para salvar sus privilegios de clase. Es necesario unir fuerzas para que las derechas no regresen a La Moncloa. Para ello es necesario ser críticos con el gobierno de coalición (el PSOE de derechas de Page, Calviño y González espera trabuco en mano) a la vez que se construye un muro social para que ni PP ni Vox salgan vencedores de la tremenda crisis que estamos padeciendo.



De momento, unamos nuestra voz con la buena gente (nuestra gente) de la sanidad pública: #NoQuieroPremiosDeLadrones.