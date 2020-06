Dinbeat cierra una ronda de 500.000 euros con el apoyo de business angels

La startup barcelonesa creó el primer arnés multiparamétrico para mascotas, de uso veterinario, que monitoriza en tiempo real y sin cables la salud de los animales. La compañía, que cuenta con el apoyo de IQS Tech Factory, Barcelona Activa y Acció, trabaja junto con el Hospital Germans Trias i Pujol para validar su tecnología de monitorización para humanos a raíz de la COVID-19 Dinbeat, startup especializada en el desarrollo de productos innovadores y tecnológicos para el sector de la mascota, ha cerrado con éxito su segunda ronda de inversión, por un importe de 500.000 euros.

La ronda de financiación, que se ha articulado completamente en notas convertibles, ha contado con la participación de socios actuales, inversores de IESE, Afintia, Accelgrow, profesionales veterinarios del ámbito de la salud y otros business angels conocedores del proyecto.

Dinbeat lanzó a finales del pasado año Dinbeat UNO, un dispositivo que monitoriza en tiempo real y sin cables la salud de las mascotas, recogiendo información sobre electrocardiograma, frecuencia cardíaca, respiración por minuto y temperatura, entre otras métricas. Uno de los principales valores añadidos de este dispositivo es que permite a clínicas veterinarias monitorizar animales no sedados.

Esta ampliación permite a la empresa desbloquear un Enisa Crecimiento y reforzar su estrategia de internacionalización durante 2020. Además, podrá ampliar equipo, reforzando las áreas de marketing, ventas y desarrollo, y validar su tecnología para uso en humanos de la mano del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, también llamado Can Ruti.

Talía Bonmatí, CEO y Founder de Dinbeat ha asegurado que “con esta ronda Dinbeat espera consolidar su posición en el sector veterinario en 2020, y abrir en paralelo una nueva línea de negocio de salud humana durante el 2021, una vez la tecnología esté validada para su uso humano. La telemedicina ha venido para quedarse y nosotros queremos liderar el cambio”.

Aplicación para monitorizar la salud humana

La empresa fue contactada a finales del mes de marzo y en plena efervescencia del Covid-19, por Médicos Sin Fronteras y el Hospital Germans Trias i Pujol, para saber si dicha tecnología podría ser utilizada para monitorizar humanos durante la urgencia del Covid-19. Dicho contacto se produjo a través de IQS Tech Factory, la aceleradora industrial de IQS, donde Dinbeat participó en su programa de 2018.

La empresa, que ha desarrollado esta herramienta de monitorización de salud en remoto, se puso a trabajar inmediatamente con Can Ruti para añadir una nueva funcionalidad, y adaptar su tecnología para uso humano, creando así Dinbeat Life. Una herramienta de telemedicina que permitirá, muy pronto, el control de pacientes en remoto en multitud de situaciones, centros de mayores, hospitales de campaña, etc. Este dispositivo que permite controlar a tantos pacientes como se quieran desde una misma unidad central de control, recibiendo además alertas cuando algún paciente requiera de atención médica, abrirá un sin fin de posibilidades para controlar pacientes a distancia. David Priego, que será el responsable de liderar la parte de validación clínica de Dinbeat Life por parte del Hospital Can Ruti, estuvo también al frente de la validación de los respiradores de SEAT.

Dinbeat ha contado hasta el momento con el apoyo de entidades como CDTI, Enisa, Acció, Barcelona Activa, IQS, UAB, Microsoft for Startups, Google for Startups, Garage + Asia, Esade, la Universidad de Murcia, y con Animal Biosciences, empresa propiedad de Life Biosciences, grupo empresarial con sede en Boston que centra sus inversiones en el ámbito de la salud y con la que cerró su primera ronda de inversión a finales de 2018.