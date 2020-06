LugEnergy subvenciona las instalaciones de puntos de recarga para reactivar la movilidad eléctrica Comunicae

miércoles, 3 de junio de 2020, 14:56 h (CET) La empresa especializada en la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos lanza la promoción #LugEnergySuma, ofreciendo 50 instalaciones a un precio de 999 euros todo incluido Nadie imaginaba hace 3 meses que el continuo crecimiento experimentado por la movilidad eléctrica se iba a frenar de repente. Pero la realidad es que la difícil situación provocada por el coronavirus ha afectado de forma contundente a la venta de coches eléctricos. Una etapa sin precedentes que requiere medidas excepcionales.

Y eso es, precisamente, lo que ha hecho LugEnergy. La compañía especializada en la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos ha anunciado el lanzamiento de la promoción #LugEnergySuma con el fin de reactivar el sector y revertir las escasas ventas de coches eléctricos durante la pandemia.

Por esta razón, LugEnergy ofrecerá a partir del próximo lunes, 8 de junio, 50 instalaciones de puntos de recarga a un precio de 999 euros (IVA incluido) independientemente de la dificultad. Reducir de manera significativa los costes de instalación es su plan de acción para que el punto de recarga no sea un impedimento para apostar por el coche eléctrico.

Se trata de un precio cerrado que incluye el punto de recarga de la marca V2C y la propia instalación en un garaje privado o comunitario, sin importar los metros existentes entre la plaza de garaje y el contador. Además, la promoción también incluye la caja de protecciones para cargar el vehículo eléctrico de forma segura y el boletín o Certificado de Instalación Eléctrica.

“En un momento difícil como el que estamos atravesando toda la sociedad, LugEnergy quiere sumar. Sumar por la movilidad eléctrica. Sumar para que esta situación no frene el gran avance que estaba experimentando la movilidad sostenible, tan necesaria hoy en día para cuidar el planeta. Por ello, lanzamos esta campaña para que el usuario se ahorre entre 500 y 1.000 euros respecto al precio habitual de una instalación”, destaca Gonzalo Pastor, Director Comercial de LugEnergy.

Además, Pastor también resalta que la promoción #LugEnergySuma es una muestra de agradecimiento por la gran acogida que recibieron en otro momento muy complicado. “Nacimos en 2008, justo en el comienzo de la gran crisis económica. Hemos crecido gracias a la confianza de todos los usuarios y, ahora que estamos reviviendo otra etapa difícil, queremos devolver esa confianza y cariño aportando nuestro granito de arena”, añade Pastor.

Es muy difícil plantear hipótesis de futuro cuando se avanza a pequeños pasos hacia la nueva normalidad. De la misma forma en la movilidad sostenible. Al retroceso del 70% en las ventas de coches eléctricos durante la pandemia se suma el aplazamiento de forma indefinida de las subvenciones para la adquisición de coches eléctricos (Plan Moves). Ahora más que nunca es necesario ese esfuerzo que frene el descenso del sector ante la COVID-19.

