Una nueva puerta de acceso a la residencia Olimpia Comunicae

miércoles, 3 de junio de 2020, 12:04 h (CET) La residencia Olimpia presenta nueva página web. Un espacio virtual cuidado hasta último detalle, tal como cuidan a las personas mayores. Su objetivo se basa en acercar su centro residencial y el mundo gerontológico al resto de la sociedad En la residencia de ancianos Olimpia se invierte continuamente en la mejora de todos los servicios. Desde las instalaciones y el mobiliario, hasta la cartera de servicios o actividades que se ofrecen a los residentes y usuarios. Y ahora se ha decidido enfocar el esfuerzo en contar con un espacio virtual propio.

Para ello se ha querido crear una nueva web hecha con cuidado, esmero y un marcado carácter funcional, que sea de utilidad para el público general. De este modo, se abren las puertas de este importante centro a toda la ciudadanía de la ciudad de Bilbao.

Así, los profesionales de Olimpia están orgullosos de presentar esta nueva plataforma, una web luminosa, moderna y llena de recursos, en sintonía con el espíritu que les caracteriza. En ella se podrán encontrar todos los servicios destinados a los mayores y sus familias.

Con esta nueva inversión empresarial se pretenden dos cosas. Primero, aportar información de utilidad sobre la residencia, sus valores, su personal multidisciplinar y sus diversos servicios integrales. Y segundo, crear un espacio de divulgación y referencia en materia gerontológica.

De este modo, la Residencia Olimpia pretende difundir los temas de actualidad vinculados al mundo de la tercera edad. Al igual que aportar consejos prácticos, basados en la propia experiencia profesional, para potenciar la calidad de vida a los adultos mayores. Sin duda, esta nueva web se proyectará como un medio para visibilizar y atender al colectivo de las personas mayores. Un colectivo, lamentablemente, muy olvidado por la sociedad.

Olimpia: residencia activa destinada a la población mayor

La residencia Olimpia forma parte ya de la vida urbana de Bilbao. Aporta un espacio céntrico, moderno y acondicionado con la última tecnología en materia de centros geriátricos. Tanto como residencia geriátrica, centro de rehabilitación terapéutica o como centro de estancias diurnas, su propósito es ofrecer un espacio de vida social para los mayores.

De hecho, gracias a contar con las estancias diurnas ofrece la posibilidad de que los residentes se relacionen con personas externas a la residencia. Lo cual, sin duda, enriquece su red de contactos. Y viceversa: a aquellas personas que viven aún en sus domicilios particulares, se les proporciona un lugar de encuentro para que socialicen con otros conciudadanos.

De esta forma, Olimpia contribuye a combatir el aislamiento y la soledad involuntaria que golpea a muchos de los ancianos. Pero no solo eso. En Olimpia también se les ayuda a mantener un envejecimiento activo y saludable, a través de sus diferentes servicios y actividades.

La vida activa y social como filosofía de trabajo con las personas mayores

Precisamente, el apostar por la vida activa de los residentes y usuarios de estancias diurnas es el elemento diferenciador de Olimpia. Porque los profesionales de Olimpia están convencidos de que toda actividad supone una gran medicina para fomentar la salud física, mental y social de las personas. Pues, sin duda, el mantener un envejecimiento activo permite ralentizar el deterioro de la salud y optimizar la autonomía personal.

De ahí que se conciba el centro como un espacio social y activo, donde se cuenta con diversas actividades de tipo psicosocial o recreativa. Sin obviar la necesidad de trabajar con actividades terapéuticas o rehabilitadoras para quienes poseen alguna discapacidad que debe ser atendida. Se trata, pues, de ofrecer recursos participativos a los mayores en función de sus necesidades y motivaciones personales. No obstante, el cometido común de todas las actividades se basa en proporcionar un tiempo de calidad para las personas de edad avanzada.

Todos estos compromisos y líneas de actuación que dirigen el propio trabajo de la residencia, se intenta reflejar en esta nueva web. En ella se irán compartiendo noticias relacionadas con la labor diaria, en el recién estrenado blog. Al igual que se irán anunciando las actividades y participaciones sociales que se realizan con otras entidades locales, en la sección de Prensa.

El equipo de Olimpia espera que esta página web sirva como espacio de encuentro para acercar la realidad de la tercera edad al resto de la sociedad. Esa, al menos, es la intención que les ha impulsado a crear con tanto esmero esta web.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Dataprius, el almacenamiento en la Nube para empresas, redobla infraestructuras y servicios tras el Covid Rakuten TV lanza Euronews, el primer canal en directo de su sección AVOD Dinbeat cierra una ronda de 500.000 euros con el apoyo de business angels El sector de la moda se reinventa tras el COVID-19 Estudio sobre viralidad y la pandemia en redes sociales: lo más viral son videos benéficos en Instagram