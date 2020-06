Últimas boqueadas separatistas en el Sahara El país más importante de los que se encuentran históricamente vinculados al conflicto del Sahara otrora español, asestó un duro golpe al separatismo pro-argelino Luis Agüero Wagner

miércoles, 3 de junio de 2020, 09:19 h (CET) Una famosa décima afirma que vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste, y agrego que la tristeza aumenta si el trozo de tela triste ni siquiera encierra alegorías quiméricas sino que solo representa intereses creados



Hace décadas el contexto de la guerra fría acomodó los intereses argelinos, soviéticos y de gran parte de la izquierda mundial con los de Frank Rudy, quien no era precisamente un intelectual ni ideólogo de izquierda. Rudy no era un izquierdista como haría suponer la pancarta esgrimida por el Frente Polisario, sino un embajador de Ronald Reagan, ex funcionario de la injerencista USAID y referente de la ultraderecha de Washington.



Confirmando que entre izquierda y derecha lo único que existe es una comedia, al separatismo pro-argelino, que deseaba acumular fuerzas apareciendo como un movimiento alineado con Moscú, utilizó a Rudy como una especie de embajador de sus intereses en la ONU primero, y en todo el mundo después.



Hace unos días, en la significativa fecha del día de África, la diplomacia española asestó un duro golpe al separatismo eliminando la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática en un mapa político publicado por su misma titular.



Arancha González Laya, omitió la bandera en sus redes sociales, y otro poder del estado, el judicial, lisa y llanamente prohibió el uso de las banderas del grupo separatista en la esfera pública.



El Polisario, que llegó a influir en resultados electorales en España, ha retrocedido en todos los frentes y tanto a perdido influencia que un gobierno de izquierda en Madrid ha reconsiderado sus intransigentes opiniones de otrora.



Pero pocas veces había recibido un golpe tan contundente como la actual prohibición judicial de usar sus banderas, banderines o símbolos en edificios y espacios públicos por considerarlos incompatibles con el marco constitucional y jurídico vigente y lesivos al deber de objetividad y neutralidad de las administraciones españolas.



El Polisario, que siempre se ha jactado de imponer dibujos de mapas que ofendían a Marruecos poniendo en duda su integridad territorial, y realizado una campaña de gran penetración en la opinión pública española, hoy debe arriar sus banderas en el país de mayor influencia histórica sobre un longevo conflicto artificial que solo sirvió para dividir a los africanos.



De acuerdo a los considerandos judiciales, la bandera del Polisario es incompatible con la bandera de España y demás banderas establecidas legal o estatutariamente, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Supremo del Reino de España.



Los trascendidos del mundillo político español dan cuenta de una fuerte campaña de lobby para presionar a los legisladores de la agrupación “Podemos”, sin resultados. Las instrucciones de no inmiscuirse en el problema de banderías habían provenido del mismo líder del partido que gobierna en coalición con el PSOE, Pablo Iglesias.



Las mismas fuentes que de las mismas declaraciones de Iglesias se deduce el desaire al aparato propagandístico polisarista.



Queda muy poco que agregar a lo que Goytisolo describió cuando escribió su magistral ensayo sobre el problema del Sahara a mediados de la década de 1970, donde señalaba la incoherencia de los anticolonialistas cuando defendían la intangibilidad de las fronteras impuestas por el colonialismo.



Queda muy poco que agregar a lo que Goytisolo describió cuando escribió su magistral ensayo sobre el problema del Sahara a mediados de la década de 1970, donde señalaba la incoherencia de los anticolonialistas cuando defendían la intangibilidad de las fronteras impuestas por el colonialismo.

Hoy mas que nunca ha quedado en claro que ni los mismos españoles creen ya en las fronteras que ellos mismos dibujaron en el mapa de África. LAW Comentarios Luis Portillo 04/jun/20 02:47 h. LA VANUARDIA: La sentencia se refiere a la bandera separatista CANARIA, NO a la bandera saharaui, de la RAD. "El Supremo prohíbe usar banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos" "La sentencia anula un acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de exhibir en su sede como "bandera nacional de Canarias la de las siete estrellas verdes" Luis Portillo 04/jun/20 02:02 h. No es solo Frank Ruddy. Hay muchos más: , Hans Corell, Stephen Zunes, George McGovern, Toby Shelley, John Bolton, James Baker, Jacob Mundy, Thabo Mbeki, Thomas M. Franck, Xavier Dupret y muchos otros: Pedro Pinto Leite, profesor de la Universidad de Lisboa y secretario general de la Plataforma Internacional de Juristas para Timor Oriental (IPJET), también señala, a título de ejemplo, una serie de personalidades relevantes que defienden la justa causa saharaui: profesores de derecho internacional de reconocido prestigio, como el estadounidense Roger Clark, el finlandés Lauri Hannikainen, los portugueses Rui Moura Ramos, Paula Escarameia y José Manuel Pureza, el sueco Pål Wrange, los holandeses Karin Arts y Marcel Brus, el irlandés Clyve Symmons, los belgas Eric David, Paulette Pierson-Mathy y Vincent Chapaux, el alemán Manfred Hinz, los españoles Carlos Ruiz Miguel, Jaume Saura Estapà y Juan Soroeta, la inglesa Christine Chinkin y muchos otros (ver, por ejemplo, Chapaux, Vincent et al., "International law and the question of Western Sahara", IPJET, Porto, 2009). Véase el "post" de Pedro Pinto Leite en el artículo de Xaxier Dupret, "Le point sur la spoliation économique du Sahara Occidental": Zemla 04/jun/20 01:53 h. Quitáis los comentarios que no os interesan. Zemla 04/jun/20 01:51 h. No son separatistas, son nacionalistas que luchan por recuperar su dignidad (que nunca han perdido) y las tierras que Los gobernantes marroquíes le robaron. FRANK RUDDY no influyó para nada en las elecciones en España. Fue FELIPE GONZÁLEZ quien utilizó al FRENTE POLISARIO para ganar las elecciones. Y luego los traicionó brutalmente, cobardemente. El Cid 03/jun/20 18:04 h. Gracias por desearme suerte, pero yo sigo currando; lo vengo haciendo desde que cumplí la mayoría de edad, y no fue ayer; no como otros que aparte de escribir chorradas en este periódico digital, no se les conoce otro oficio. Gracias a Dios nací en el imperio donde no se ponía el sol, eso me permite, en caso de quedarme sin trabajo, recurrir a oficinas estatales y poder solicitar algún subsidio, lo que no ocurre en las pseudo repúblicas bananeras que son fruto, por desgracia, de imperdonables errores históricos de la Metrópoli. Law 03/jun/20 17:11 h. Creo que la derrota tiene su dignidad cuando una causa valió la pena. No es tu caso, que está más cargada de ridículo que de otra cosa. Te deseo suerte en la oficina de desempleados El Cid 03/jun/20 16:19 h. Jajaja, Goytisolo se va de la España democrática 1976 y pide exilio politico-social en la cuna de la democracia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos, la granja de nuestro amigo el monarca. Ya con el tiempo se supo el verdadero motivo de su autoexilio; era meramente en busca de placeres mundanos. Parece no ser el único, como es lógico; otros llegado de otras latitudes parce que encontraron su realización personal, emocional y fisiologica en la granja. Monedero 03/jun/20 14:40 h. No, no chupamos los dedos, sabemos distinguir entre el separatismo y aquellos que reclaman justamente su independencia de un ocupante; guste o no a Estados reaccionarios como el francés, español, americano, o gobiernos de pseudo repúblicas bananeras como Paraguay, Colombia y un largo etcétera. Aitor 03/jun/20 14:30 h. Es tan fútil lo que escribes y donde lo escribes que lo están utilizando de relleno, fíjense que lo repiten y no por error. El Cid 03/jun/20 14:20 h. Laya, Goytisolo, Zapatero, González, Moratinos, Burroel, Luis Agujero, etc... Juzguen ustedes este panel de elementos los. Os adelanto que tienen algo en común.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

