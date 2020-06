Si desea ser atendida en igualdad pulse o diga TÍA Nuestras líneas están ocupadas Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

miércoles, 3 de junio de 2020, 09:11 h (CET) -Ha llamado al teléfono del ministerio de Igualdad. Si desea ser atendida en igualdad pulse o diga TÍA. Si desea ser atendida con urgencia pulse o diga QUE FUERTE. Si desea ser atendida con eficacia pulse o diga DRÁSTICA. Si desea ser atendida con eficacia y rapidez pulse o diga SUPERDRÁSTICA. Si desea ser atendido llame al teléfono de atención al señoro.



-SUPERDRÁSTICA.



-Nuestras líneas están ocupadas. El tiempo mínimo de espera son 15 días. Si desea realizar otra consulta no relacionada con nuestras competencias, puede hacerla en la web y teléfonos habilitados en los mlnisterios de Superioridad e Inferioridad. Comentarios Casas Viejas 03/jun/20 14:18 h. Puede tratarse de un simulacro pero en la España corrupta es totalmente factible. Vamos a ver, en España te quitan el piso y te dejan la hipoteca, para una herencia tienes que pedir un crédito, dejas el coche mal aparcado y se lo lleva la grua en menos de lo que tarda un cura loco en santiguarse mientras un okupa tarde tres años en salir de tu casa. "Mi hija tiene 14 años y solo ha conocido barracones", decía una madre a la Tv/valenciana a principio de curso. En la cadena iDental se extraian dientes para cobrar los implantes y hay 400.000 afectados y muchos con resultado de hepatitis C. Un medico en Sanitas cobra a 6 euros la hora, lo mismo que arrancando ajos en Jaén. En la España corrupta la marca España es el Cante por peteneras o como irse de rositas en un país en la órbita de los Estados fallidos. Como los 4.760 imputados sin ir mas lejos. Una residencia de ancianos de Leganés/Madrid tiene 90 fallecidos y a la misma vez unos beneficios de 1 millón de euros. Los dueños están escondidos en un entramado empresarial de mil pares de cataplines. El ex Gobernador del Banco de España, un tal Mafo/Fdz Ordoñez a la hora de controlar ponía cara de asco y a otra cosa mariposa. Su antecesor, un tal Caruana se pasaba por los huevos los informes de los inspectores. Informes que avisaban de lo que se nos venía encima. Y en ese plan.

