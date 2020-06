Nace Psicología Online Avanzada democratizando la Terapia Online tras aumentar más del 100% la demanda Comunicae

martes, 2 de junio de 2020, 16:08 h (CET) Varios factores han disparado la demanda de las consultas psicológicas. El confinamiento en sí mismo, las pérdidas de trabajo, el estrés de los sanitarios y sus familiares, los duelos por las pérdidas desgarradoras sin despedidas, la incertidumbre del futuro, entre otros. Si a esto se añade el uso generalizado de las vídeo-llamadas, ha hecho que las Terapias Online aumenten más de un 100%. Psicología Online Avanzada ha nacido para cubrir esa necesidad con una terapia de Calidad a precios ajustados Con la desescalada a medio camino se empiezan a ver las distintas secuelas que está dejando esta pandemia. No es solo el del daño directo del virus, con millones de contagiados y fallecidos por todo el mundo, si no de secuelas que van a permanecer entre todos durante mucho tiempo. El confinamiento ha provocado situaciones de ansiedad y estrés, conflictos de pareja y a todos aquellos que ya arrastraban problemas de salud mental, se les ha complicado su situación.

Las consecuencias colaterales, que ya está afectando, son la desaparición de miles de empleos con todas las secuelas materiales y mentales que esto provoca en la persona o núcleo familiar. Gente que nunca ha necesitado ayuda económica se encuentra de la noche a la mañana haciendo cola en un banco de alimentos. Todas las familias que han vivido la dureza de perder a un ser querido estas semanas, sin poder acompañarles ni despedirse.

Todo el personal sanitario que trabajaba sin descanso para salvar, mantener y cuidar vidas. Empleados de supermercados, policías, farmacéuticos, repartidores, conductores de autobús, en definitiva, trabajadores que salían por todos, para no paralizar del todo un país, mientras sus familias temían por ellos, ambas partes han soportado situaciones impensables. Muchas de estas dejaran secuelas para siempre.

La imposibilidad de ver a los seres queridos, ni poder hacer una vida “normal” durante tanto tiempo ha afectado de muchas maneras.

Se han sustituido las 'terracitas' por Zoom o Skype, Las cañas por WhatsApp, el deporte se ha hecho a través de aplicaciones de móvil o vídeos en YouTube, muchos han tele-trabajado y se han puesto al día con todas las series de Netflix. Este empuje de las nuevas tecnologías se ha visto también en las consultas de psicología.

Muchos psicólogos han intentado dar continuidad a sus pacientes de manera telemática, pero no es sencillo dar el paso para todo el mundo. “Hay que tener una serie de fortalezas para romper la barrera de la pantalla y que las carencias de no tener al paciente físicamente delante se vean compensadas de alguna manera” Comenta José Juan Álvarez fundador de Psicología Online Avanzada.

Lo primero que hacen en Psicología Online Avanzada es dar una formación a sus psicólogos sobre la Terapia Online, para ello cuentan con Paula Massa, psicóloga experta en Terapia Online que lleva realizando la terapia por internet varios años. “Es fundamental preservar la privacidad y confidencialidad de los pacientes y además mostrarles una cercanía a pesar de la distancia” afirma Paula.

El equipo de Psicología Online Avanzada lleva tiempo participando en diferentes proyectos tecnológicos de psicología para intentar acercar la salud mental a todo el mundo. Hay una serie de razones por las que la Psicoterapia Online hace que pueda llegar a ser incluso más efectiva que la presencial en algunos casos.

Privacidad: Asistir a terapia por Internet da una privacidad extra, el paciente no tiene que entrar y salir de la consulta. Se nota especialmente en ciudades pequeñas donde la gente prefiere en algunos casos evitar ser visto.

Comodidad: La terapia se puede hacer desde el mismo salón de casa, sin perder tiempo en atascos o desplazamientos. El paciente está en un sitio donde se siente seguro y cómodo.

Ahorro: Las consultas Online suelen ser más baratas al reducirse los costes del psicólogo, además del ahorro en tiempo y dinero de los desplazamientos.

Flexibilidad: La Terapia Online es más flexible y resulta más sencillo ajustar horarios que de forma presencial, además de la posibilidad de continuar con la terapia, aunque el paciente esté de viaje.

Necesidad: Hay pacientes que viven en un sitio donde no hay psicólogos especializados en su problemática. Incluso si está en el extranjero y quiere hacer la terapia en su idioma. “Hemos visto un crecimiento en los casos de Ansiedad y problemas de pareja durante las primeras semanas de pandemia. Ahora estamos empezando a ver más casos de duelo, no solo por las pérdidas humanas, hemos visto casos en los que tratamos el duelo por rupturas sentimentales”, confirma Paula.

En Psicología Online Avanzada ofrecen la primera sesión de 1 hora gratuita, sin ningún compromiso, para que todo aquel que tenga dudas se anime a probar. En esa primera sesión se tiene un primer contacto con el psicólogo, para conocerse, explicar la forma de trabajo de este y escuchar la demanda del paciente, además de experimentar la comodidad de la terapia online. Si después de esta primera sesión gratuita el paciente no desea continuar, no tiene que hacer nada. Pero, señala José Juan que una vez que el paciente prueba los beneficios que se consiguen y la comodidad de hacer la Terapia Online con Psicología Online Avanzada continúan con su terapia. Además, se han fijado unos precios muy ajustados para que todo el que lo necesite pueda acceder a la Terapia.

